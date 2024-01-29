Haberler Yaşam Haberleri Hamsinin Yanına Ne Gider? Hamsinin Yanında Ne Yenir?
Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:17 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:17

Hamsinin Yanına Ne Gider? Hamsinin Yanında Ne Yenir?

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan hamsi ile yapılabilecek birçok tarif bulunur. Fırında hamsi buğulama, hamsi kızartması, hamsili pilav, hamsikoli, hamsi kuşu ve hamsi çorbası bunlardan bazılarıdır. A, B2, B3 ve B12, D, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu için de faydalı bir balıktır. Tüketmeyi sevenler tarafından hamsinin yanına ne gider ve yanında ne yenir sıkça merak edilir.

Hamsinin Yanına Ne Gider? Hamsinin Yanında Ne Yenir?

Kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlığını destekleyen hamsi, sağlıklı ve lezzetli bir besindir. İçindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için birebirdir. Farklı şekillerde tüketilse de en sağlıklı hali buğulamadır. Bu sayede hamsinin besin değerleri korunur. Çünkü kızartıldığında Omega-3 gibi yağ asitleri yok olmaktadır. Her ne şekilde tüketilirse tüketilsin hamsinin yanına ne gider ve yanında ne yenir öğrenmekte fayda vardır.

Hamsinin Yanına Ne Gider?

Küçük ve ince yapısıyla bilinen hamsi, en fazla 15 santimetreye kadar uzayabilen bir balık türüdür. Bunlar, sürüler halinde yaşarlar ve suyun 30-40 m derinlerinde dolaşırlar. 1 yaşını dolduran hamsiler, olgunluğa erişmiş olurlar ve az tuzlu sularda üremeye başlarlar. Az yağlı bir balık olmasına rağmen oldukça lezzetlidir ve protein bakımından da zengindir.

100 gram hamside, yalnızca 130 kalori vardır ve Omega-3 oranı oldukça yüksektir. Faydalı yağlar ile dolu bir balık olduğundan dolayı sağlık için çok faydalıdır. Bu yüzden, Türk mutfağında ayrı bir yere sahiptir ve birçok tarifte bulunur. Türklerin hamsiyi çokça tüketmesindeki en önemli nedenlerden biri, Karadeniz'de yüksek miktarda bulunmasıdır. Bundan dolayı, Karadenizliler tarafından çok daha fazla tercih edilir. Hamsinin yanında ne yenir sorusuna yanıt olarak şu lezzetler verilebilir:

  • Brokoli Çorbası
  • Sebze Çorbası
  • Roka salatası
  • Mor lahana salatası
  • Karamelize soğan mezesi
  • Marul salatası
  • Garnitürlü pirinç pilavı
  • Fırında kremalı patates
  • Mısır ekmeği
  • Fırında helva

Hamsinin Yanına Ne İçilir?

Bir balık çeşidi olarak hamsinin yanında ne içileceği, en çok sorulan sorulardan biridir. Bilindiği üzere balık ve süt ürünlerinin bir arada tüketilmesi, zehirlenmeye yol açabileceği için tehlikelidir. Bundan dolayı, hamsi veya farklı bir balığın yanında ayran tercih edilmemesi daha iyi olur. Öte yandan bazı uzmanlara göre, balığın taze olduğu kesin olarak biliniyor ise o zaman ayran içilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak ayran içmekten kaçınanlar, bunun yerine şalgam suyu, meyveli maden suyu, limonata, meyve suyu veya gazlı içecekler tüketebilirler.

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Hamsinin Yanına Ne Gider? Hamsinin Yanında Ne Yenir?
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