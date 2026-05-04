Haberler Yaşam Haberleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda askeri araç kazası: 2 asker yaralandı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 21:29

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç gümrük peronlarının duvarına çarptı. Kazada 2 asker hafif yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda askeri araç kazası: 2 asker yaralandı
  • ABONE OL

Olay, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın gümrük peronları kısmında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peronların bulunduğu bölgedeki duvara çarptı.

2 ASKER HAFİF YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda askeri araç kazası: 2 asker yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA