Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır? Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları Kapsar?

Hangi binalar DASK kapsamı dışında kalır sorusu, depremin insan hayatını tehdit eden ve mal kaybına neden olan büyük tehlikelerden biri olduğu için önemlidir. Öte yandan, bazı binalar bu sigorta kapsamında değildir. Bu yüzden birçok ev sahibi, hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir sorusuna yanıt arar. Sigortası olmayan binaların, devletin sağladığı konut kredisi, elektrik su ve doğalgaz gibi hizmetlerinden yararlanmaları mümkün değildir. Hangi binalara DASK yaptırılabilir?

Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nun (DASK) sağladığı Zorunlu Deprem Sigortası, mülk sahiplerinin zararını karşılar. Yaptırmayanlara herhangi bir ceza verilmese de, sunduğu avantajlar ve hizmetler nedeniyle zorunlu kabul edilir. Her sene tekrar yaptırılması gereken Zorunlu Deprem Sigortası sadece, Tapu Müdürlüklerinin hazırladığı, tapu kaydına sahip, hazine veya kamu arazisinde olmayan yapılar için yaptırılır. Buna karşın bazı binaların DASK yaptırması olanaksızdır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:

Kamu kurum ve kuruluşları binaları

Köy gibi küçük yerleşim merkezlerindeki yapılar

İnşaat halinde bulunan yapılar

Tapuya kaydı olmayan, özel mülke dahil olmayan kamu ve hazine arazileri üzerindeki binalar

"Mesken" tanımına uymayan, kullanıma uygun olmayan metruk binalar

Hangi Binaların DASK Yaptırması Zorunludur?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın, her özel hak sahibini ilgilendirdiğini söylemek mümkündür. Mesken olarak kullanılan ve tapuya kaydı bulunan belli başlı mülklerin DASK yaptırması şarttır. Buna göre bu sigortanın kapsamına giren binalar şu şekildedir:

Tapuya kayıtlı olan özel mülkiyetler

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bağımsız bölümleri

Söz konusu binaların içindeki ticarethane, ofis gibi ticari amaçlarla kullanılan ayrı kısımlar

Devlet tarafından yaptırılan, yada devletin verdiği kredi ile inşa edilen meskenler

Ayrıca bu koşullara uyan;

Kat irtifakı bulunan binalar

Tapu için cins tashihi olmamış ve tapu kütüğünde vasıf olarak arsa kabul edilen binalar

Tapu tahsisi gerçekleşmemiş kooperatif evleri