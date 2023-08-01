"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
A- 2. Bayezid ve 2. Selim
B- 3. Ahmed ve 3. Mustafa
C- 4. Mahmud ve 4. Osman
D- 5. Mehmed ve 5. Murad (CEVAP)