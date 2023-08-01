Haberler Yaşam Haberleri Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
Giriş Tarihi: 1.8.2023 22:43 Son Güncelleme: 1.8.2023 22:43

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 1 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (1 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

A- 2. Bayezid ve 2. Selim
B- 3. Ahmed ve 3. Mustafa
C- 4. Mahmud ve 4. Osman
D- 5. Mehmed ve 5. Murad (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA