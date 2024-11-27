Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir? Para Cezasına Çevrilen Suçlar Sicile İşler Mi?

Adli para cezası zamanında ödenmezse, hapis cezasına çevrilme riski vardır. Mahkeme, belirlenen süre içinde ödenmeyen adli para cezasını hapis cezasına çevirebilir. Bu durumda, her gün karşılığı belirli bir miktar olan para cezası, hapis cezası olarak infaz edilir. Ödenmeyen adli para cezası, bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunun için hangi suçlar adli para cezasına çevrilir ve para cezasına çevrilen suçlar sicile işler mi incelemek gerekir.

Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir?

Adli para cezasına çevrilebilen suçlar, genel olarak daha hafif suçlardır. Kasten işlenmiş suçlarda, hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya daha az ise adli para cezasına çevrilebilir. Bu suçlar arasında kasten yaralama, hırsızlık ve basit dolandırıcılık gibi suçlar bulunur. Taksirle işlenmiş suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın adli para cezasına çevrilme ihtimali vardır.

Örneğin trafik kazalarında mahkeme sürücünün iyi hâlini göz önünde bulundurursa ve kaza, ağır ihmaller sonucu meydana gelmemişse, sürücüye verilen hapis cezası ertelenebilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.

Adli para cezası, adli sicil kaydına işlenir. Bu, işlenen suç karşılığında verilen adli para cezasının sabıka kaydında görüneceği anlamına gelir. Bu nedenle, adli para cezası almış bir kişi, bu cezanın siciline işleneceğini ve ileride karşılaşabileceği hukuki ve idari işlemlerde bu durumun dikkate alınabileceğini bilmelidir.

Adli Para Cezası Günlük Ne Kadar?

Adli para cezasının günlük miktarı, mahkeme tarafından belirlenen gün sayısına ve kişinin ekonomik durumuna göre değişir. Türk Ceza Kanunu'na göre, adli para cezasının günlük miktarı en az 100 TL, en fazla 500 TL olarak belirlenmiştir. Mahkeme, suçun niteliğine ve failin ekonomik durumuna göre bu aralıkta bir miktar belirler. Buna örnek vermek gerekirse, mahkeme bir suç için 100 gün adli para cezası verirse ve günlük miktarı 200 TL olarak belirlerse, toplam ceza 20.000 TL olur. Bu ceza, belirlenen süre içinde ödenmezse hapis cezasına çevrilebilir.

Kesinleşmiş Adli Para Cezasına İtiraz Edilebilir mi?

Mahkemenin vermiş olduğu adli para cezasına itiraz etmek mümkündür, ancak bu süreç belirli koşullara bağlıdır. Adli para cezasına karşılık temyiz yoluna başvurulamaz. Cezanın miktarı ne olursa olsun, adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilemez. Ek olarak, ilk derece mahkemelerinin kapsamına giren ve kanunda yer aldığı üzere üst sınırı 2 yılı bulan hapis cezasını zorunlu kılan ve buna bağlı adli para cezalarıyla ilgili her türlü Bölge Adliye Mahkemesi'nin de kararı temyiz etmesi söz konusu değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) verilmeden, itiraz etmek mümkün değildir. Bu durumda, itiraz edebilmek için herhangi bir üst ya da alt sınır bulunmamaktadır. Ancak, her adli para cezasına karşılık istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmamaktadır. Adli para cezası adına istinaf yoluna başvurmak için belirli bir sınır vardır ve belli bir miktarın altındaki adli para cezaları için istinaf yoluna başvurmak mümkün değildir.