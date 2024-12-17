Hangi Toprak Bitkilerin Köklenmesini Engeller? Bitkilerin Köklenmesini Engelleyen Toprak Hangisidir?

Toprağın kalitesi ve verimliliği için toprak sağlığını korumak, gereksiz gübre ve kimyasallarla yapısını bozmamak gerekmektedir. Her geçen gün yeryüzündeki bakir toprak oranı azalmaktadır. Bu sebeple toprağın çok iyi korunması, tarım arazilerinin temiz kalması insan ve hayvan nesillerinin ileriye taşınması için oldukça önemli bir konudur. Bitkilerin köklenmesini engelleyen toprak hangisidir sorusu da her toprağın tarıma elverişli olmadığını göstermektedir.

Hangi Toprak Bitkilerin Köklenmesini Engeller?

Dünya üzerinde zengin toprak çeşitliliği bulunmaktadır. İklim ve coğrafi özellikler toprakların verimini artırmakla birlikte bazı toprak çeşitleri de son derece verimsizdir. Toprak çeşitleri şöyle sıralanabilir;

Humuslu

Killi

Kumlu

Kireçli

Tınlı

Taşlı

Marnlı topraklar olmak üzere sınıflandırılır.

Bu toprakların bir kısmı tarıma elverişli verimli iken bazıları da çorak topraklardır. Toprakların çeşitliliğini oluşumları ve içerisinde bulundurduğu maddeler belirler. Su geçirgenliği de verimliliği etkileyen faktörlerden biridir. Kumlu topraklar hızlı su süzdürme özelliğine sahiptir ve su tutmaz, sık sık sulamak verimlilik açısından hayati önem taşır. Kireçli topraklar ise kumlu toprağın aksine çok az geçirgenliğe sahip bir toprak türüdür. Killi kireçli toprak da tıpkı kumlu toprak gibi sık sulama gerektirir. Köklenme için su en önemli unsurlardan biri olduğu için killi kireçli ve kumlu topraklar tarıma pek uygun değildir.

Bitkileri Köklenmesini Engelleyen Toprak Hangisidir?

Bitkilerin verimli ve bereketli olması kök gelişimiyle doğru orantılıdır. Kökler bitkilerin topraktan su ve besin alabilmesini ve bulundukları yere tutunmasını sağlarlar. Kök gelişimi için toprağın yapısı, sulama ve sıcaklık üçlüsü bir sac ayağı oluşturur.

Toprağın yumuşak ve gevşek yapıda olması köklerin daha kolay ve hızlı yayılmasını sağlar. Bu nedenle tarımda ve çiçek yetiştiriciliğinde daha çok gevşek yapıda topraklar tercih edilir. Killi ve kireçli topraklar sert yapısından ve su geçirgenliğinin az olmasından dolayı pek tercih edilmezler. Zira killi toprak bitkilerde kök gelişimi için uygun bir toprak değildir.

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için organik madde yönünden zengin olan topraklar en verimli topraklardır. Humuslu topraklar koyu kahverengi renginden dolayı ısıyı daha çok çeker ve çabuk ısınır. Bitki gelişimi için gerekli olan ısıyı tutar. Tarım için en geçerli ve verimliliği yüksek toprak türü humuslu topraktır. Toprağın renginin koyu olması organik madde yönünden zengin olduğunu gösterir. Üretime uygun ve bereketli topraklardır. Açık renk topraklar ise kireçli ve tuzlu topraklardır, kök gelişimi açısından müsait değildir.