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Giriş Tarihi: 4.6.2023 22:27 Son Güncelleme: 4.6.2023 22:28

Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 4 Haziran 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?

A- İskoçya
B- Çin
C- Brezilya
D- Japonya (CEVAP)


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Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?
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