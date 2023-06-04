ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;