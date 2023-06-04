ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangi ülkenin başkenti o ülkenin en kalabalık kentidir?
A- İskoçya
B- Çin
C- Brezilya
D- Japonya (CEVAP)