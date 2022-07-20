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Giriş Tarihi: 20.7.2022 22:26 Son Güncelleme: 20.7.2022 22:26

Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

A- İtalya
B- İspanya
C- Portekiz
D- Çin (CEVAP)

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Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?
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