Vergi mükelleflerini tespit eden, vergiyi belirleyerek toplayan devlet kurumuna vergi dairesi denir. Kurumun ya da kişinin bağlı olduğu vergi dairesini bilmesi, pek çok işlemin hızlanmasına yardımcı olur. Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek isteyen vatandaşlar için çeşitli yöntemler bulunur. Bu nedenle hangi vergi dairesine bağlıyım, bağlı olduğum vergi dairesini nasıl öğrenebilirim gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.

HANGİ VERGİ DAİRESİNE BAĞLIYIM?

Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasından kişinin kendisine uygun olanı bulması da oldukça kolaydır.

BAĞLI OLDUĞUM VERGİ DAİRESİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

E- devlet

Telefon

Online Sorgulama

Şahsi Başvuru

E- DEVLET ÜZERİNDEN BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet üzerinden bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için aşağıdaki adımlarımlar izlenmelidir:

Şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır.

Arama çubuğu üzerine "Gelir idaresi" yazılır.

"Vergi Borcu" sayfasına giriş yapılır.

Açılan sayfadan bağlı olunan vergi dairesine ulaşım sağlanabilir.

TELEFON İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Telefon ile bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için yapılması gereken iki durum vardır:

444 0 189 numaralı hattı arayarak ya da

ALO 189 hattı üzerinden bağlı olunan vergi dairesi öğrenilebilir.

ONLİNE SORGULAMA İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Online sorgulama ile bağlı olunan vergi dairesi, iki farklı yöntem ile öğrenilebilir. Bunun için öncelikle vergi dairesinin mobil uygulaması indirilerek sisteme giriş yapılması gerekir. Ardından online sorgulama ile bağlı olunan vergi dairesi öğrenilebilir.

Bir diğer yöntem ise vergi dairesinin resmi sitesine girmektir. Sisteme giriş yapılmasının ardından "borç bilgisi" sekmesine girilerek bağlı olunan vergi dairesi kolaylıkla bulunabilir.

ŞAHSİ BAŞVURU İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bağlı olunan vergi dairesi, herhangi bir vergi dairesine gidilerek öğrenilebilir. Bunun için en yakın vergi dairesine gidilerek bağlı olunan vergi dairesi sorgulatılabilir.