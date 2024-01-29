Haberler Yaşam Haberleri Hangi Vergi Dairesine Bağlıyım? Bağlı Olduğum Vergi Dairesini Nasıl Öğrenebilirim?
Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:11 Son Güncelleme: 29.1.2024 13:11

Hangi Vergi Dairesine Bağlıyım? Bağlı Olduğum Vergi Dairesini Nasıl Öğrenebilirim?

Kişi ve kurumlardan alınan vergilere dair bütün işlemleri gerçekleştiren kuruma vergi dairesi adı verilir. Her dergi dairesinde her kurumun ya da her kişinin işlemleri gerçekleştirilemez. Bunun temel sebebi ise, kişi ve kurumların bağlı olduğu vergi dairelerinin farklılık göstermesidir. Hangi vergi dairesine bağlıyım, bağlı olduğum vergi dairesini nasıl öğrenebilirim gibi soruların yanıtı bu nedenle önem taşır.

Hangi Vergi Dairesine Bağlıyım? Bağlı Olduğum Vergi Dairesini Nasıl Öğrenebilirim?

Vergi mükelleflerini tespit eden, vergiyi belirleyerek toplayan devlet kurumuna vergi dairesi denir. Kurumun ya da kişinin bağlı olduğu vergi dairesini bilmesi, pek çok işlemin hızlanmasına yardımcı olur. Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek isteyen vatandaşlar için çeşitli yöntemler bulunur. Bu nedenle hangi vergi dairesine bağlıyım, bağlı olduğum vergi dairesini nasıl öğrenebilirim gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.

HANGİ VERGİ DAİRESİNE BAĞLIYIM?

Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasından kişinin kendisine uygun olanı bulması da oldukça kolaydır.

BAĞLI OLDUĞUM VERGİ DAİRESİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

E- devlet
Telefon
Online Sorgulama
Şahsi Başvuru

E- DEVLET ÜZERİNDEN BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet üzerinden bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için aşağıdaki adımlarımlar izlenmelidir:
Şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır.
Arama çubuğu üzerine "Gelir idaresi" yazılır.
"Vergi Borcu" sayfasına giriş yapılır.
Açılan sayfadan bağlı olunan vergi dairesine ulaşım sağlanabilir.

TELEFON İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Telefon ile bağlı olunan vergi dairesini öğrenmek için yapılması gereken iki durum vardır:
444 0 189 numaralı hattı arayarak ya da
ALO 189 hattı üzerinden bağlı olunan vergi dairesi öğrenilebilir.

ONLİNE SORGULAMA İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Online sorgulama ile bağlı olunan vergi dairesi, iki farklı yöntem ile öğrenilebilir. Bunun için öncelikle vergi dairesinin mobil uygulaması indirilerek sisteme giriş yapılması gerekir. Ardından online sorgulama ile bağlı olunan vergi dairesi öğrenilebilir.

Bir diğer yöntem ise vergi dairesinin resmi sitesine girmektir. Sisteme giriş yapılmasının ardından "borç bilgisi" sekmesine girilerek bağlı olunan vergi dairesi kolaylıkla bulunabilir.

ŞAHSİ BAŞVURU İLE BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bağlı olunan vergi dairesi, herhangi bir vergi dairesine gidilerek öğrenilebilir. Bunun için en yakın vergi dairesine gidilerek bağlı olunan vergi dairesi sorgulatılabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Başak Demirtaş, ‘kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi Vergi Dairesine Bağlıyım? Bağlı Olduğum Vergi Dairesini Nasıl Öğrenebilirim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA