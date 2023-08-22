Haberler Yaşam Haberleri Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?
Giriş Tarihi: 22.8.2023 22:40 Son Güncelleme: 22.8.2023 22:40

Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?



A- Quentin Tarantino (CEVAP)
B- Steven Spielberg
C- Francis Ford Coppola
D- Woody Allen


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA