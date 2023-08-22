"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangi yönetmen kariyerindeki Oscar ödüllerini en iyi yönetmen dalında kazanmamıştır?