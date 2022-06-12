Haberler Yaşam Haberleri Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 22:14 Son Güncelleme: 12.6.2022 22:17

Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?

Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?

A- Quentin Tarantino

B- Woody Allen (cevap)

C- James Cameron

D- Francis Ford

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Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?
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