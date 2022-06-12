Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangi Yönetmen kazandığı Oscar Ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.