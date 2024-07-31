Hangi Yunan Adalarına Vizesiz Gidilir? Kapıda Vize ile Gidilecek Yunan Adaları

Kapı vizesi, turistlerin ülkeye giriş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanır. Fakat kapı vizesi verme yetkisi sınır görevlilerinde olduğundan, bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hangi Yunan Adalarına vizesiz gidilir gibi konular için gidilecek adada rezervasyonlarınızın da tam olmasına dikkat etmeniz gerekir. Kapıda vize ile gidilecek Yunan Adaları için kapı vizesi genellikle 15-30 gün arasında geçerlidir. Ayrıca bu seyahatlerde Schengen bölgesine geçiş yapamazsınız.

Hangi Yunan Adalarına Vizesiz Gidilir?

Türkiye'ye komşu olan Yunan adaları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle büyüleyen destinasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle kapı vizesi uygulaması sayesinde bu adaları ziyaret etmek oldukça kolaylaştı. İşte, kapı vizesi ile gidilebilecek bazı popüler Yunan adaları:

Midilli (Lesbos)

Sakız (Chios)

Samos

Kos (İstanköy)

Rodos

Meis (Kastellorizo)

Sömbeki (Symi)

Patmos

Kapıda Vize ile Gidilecek Yunan Adaları

Yunanistan'ın bazı adalarına vizesiz giriş yapmak, özellikle Türk vatandaşları için belirli dönemlerde ve özel anlaşmalar çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Bu uygulama genellikle turizm sezonunda (Mayıs-Ekim ayları arasında) geçerlidir ve Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kısa süreli turistik ziyaretler yapmalarına olanak tanır. Kapı vizesi ile giriş yapabileceğiniz yunan adalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Sakız Adası (Chios):

Çeşme'nin hemen karşısında yer alan Sakız Adası, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biridir. Mastik ağaçlarıyla ünlü olan ada, tarihi köyleri, plajları ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini büyüler.

2. Midilli Adası (Lesvos):

Ayvalık'tan feribotla kolayca ulaşabileceğiniz Midilli Adası, doğal güzellikleri, tarihi köyleri ve termal kaynaklarıyla ünlüdür. Özellikle Molyvos köyü, adanın en popüler yerlerinden biridir.

3. Rodos Adası:

Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olan Rodos, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. Ortaçağ şehri, plajları ve canlı gece hayatıyla her yıl binlerce turisti ağırlar.

4. Sisam (Samos) Adası:

Kuşadası'na yakın konumu sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz Sisam Adası, doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ve lezzetli şaraplarıyla ünlüdür.

5. Kos Adası:

Bodrum'a yakın konumu sayesinde sıkça tercih edilen Kos Adası, termal suları, plajları ve canlı gece hayatıyla bilinir. Hippocrates'in doğduğu ada, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir.

6. Meis Adası (Kastellorizo):

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis, eşsiz doğal güzellikleri, mavi mavisi denizi ve tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir.

7. Patmos Adası:

Huzurlu atmosferi ve dini önemiyle bilinen Patmos Adası, Hz. Yuhanna'nın İncil'in son kitabını yazdığı yer olarak bilinir. Manastırı ve beyaz evleriyle ünlü bir adadır.

8. Leros Adası:

Sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal olan Leros Adası, doğal güzellikleri, tarihi köyleri ve deniz ürünleriyle ünlüdür.