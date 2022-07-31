KPSS'de köprü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sınavın Güncel Bilgiler kısmında yer alan "Hangisi Anadolu'yu Trakya Bölgesi'ne bağlayan köprü değildir?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS köprü sorusunun yanıtı!
HANGİSİ ANADOLU'YU TRAKYA BÖLGESİ'NE BAĞLAYAN KÖPRÜ DEĞİLDİR?
Osmangazi Köprüsü Anadolu'yu Trakya Bölgesi'ne bağlamamaktadır.
Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.