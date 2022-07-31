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Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:30 Son Güncelleme: 31.7.2022 13:35

Hangisi Anadolu’yu Trakya Bölgesi’ne bağlayan köprü değildir?

KPSS GY-GK sınavında sorulan “Hangisi Anadolu’yu Trakya Bölgesi’ne bağlayan köprü değildir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genel Kültür Genel Yetenek sınavına katılan ve soruların yanıtını merak eden adaylar bu soruya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, Hangisi Anadolu’yu Trakya Bölgesi’ne bağlayan köprü değildir? İşte KPSS köprü sorusunun yanıtı!

Hangisi Anadolu’yu Trakya Bölgesi’ne bağlayan köprü değildir?

KPSS'de köprü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sınavın Güncel Bilgiler kısmında yer alan "Hangisi Anadolu'yu Trakya Bölgesi'ne bağlayan köprü değildir?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS köprü sorusunun yanıtı!

HANGİSİ ANADOLU'YU TRAKYA BÖLGESİ'NE BAĞLAYAN KÖPRÜ DEĞİLDİR?

Osmangazi Köprüsü Anadolu'yu Trakya Bölgesi'ne bağlamamaktadır.

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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Hangisi Anadolu’yu Trakya Bölgesi’ne bağlayan köprü değildir?
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