"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangisi bir atasözüdür? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangisi bir atasözüdür?
A- Fol yok yumurta yok
B- Bir varmış bir yokmuş (CEVAP)
C- Haddi var hesabı yok
D- Sureti var aslı yok