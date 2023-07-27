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Giriş Tarihi: 27.7.2023 22:38 Son Güncelleme: 27.7.2023 22:38

Hangisi bir atasözüdür?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangisi bir atasözüdür? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangisi bir atasözüdür?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangisi bir atasözüdür? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Hangisi bir atasözüdür?

A- Fol yok yumurta yok
B- Bir varmış bir yokmuş (CEVAP)
C- Haddi var hesabı yok
D- Sureti var aslı yok


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Hangisi bir atasözüdür?
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