"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangisi bir deyim değildir?
A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek
B- Dut yemiş bülbüle dönmek
C- Işık görmüş tavşana dönmek (CEVAP)
D- İğne yutmuş maymuna dönmek