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Giriş Tarihi: 25.7.2023 22:58 Son Güncelleme: 25.7.2023 22:58

Hangisi bir deyim değildir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 25 Temmuz 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangisi bir deyim değildir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangisi bir deyim değildir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi bir deyim değildir?

A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek
B- Dut yemiş bülbüle dönmek
C- Işık görmüş tavşana dönmek (CEVAP)
D- İğne yutmuş maymuna dönmek


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