Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (11 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak olan soruyu açtıran Batu Alıcı tekrar koltuğa geçerek en kritik soruyu doğru yanıtlamaya çalıştı. Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri ile ilgili olarak Batu Alıcı'ya yöneltilen 1 Milyon TL'lik Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? Milyoner sorusu izleyenler tarafından da şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 11 Aralık Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı ve Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri şöyle;
A- Bala Hatun (CEVAP)
B- Banu Çiçek
C- Bamsı Beyrek
D- Bayındır Han
Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.
15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.