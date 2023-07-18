ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?
A- Orhun Kitabeleri
B- İstiklal Marşı (CEVAP)
C- Dede Korkut Hikayeleri
D- Kutadgu Bilig