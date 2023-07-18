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Giriş Tarihi: 18.7.2023 23:00 Son Güncelleme: 18.7.2023 23:01

Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?

A- Orhun Kitabeleri
B- İstiklal Marşı (CEVAP)
C- Dede Korkut Hikayeleri
D- Kutadgu Bilig


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Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?
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