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Giriş Tarihi: 2.4.2023 21:50 Son Güncelleme: 2.4.2023 21:50

Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan’ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (2 NİSAN 2023)

ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?

CEVAP: GIRGIRİYE


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Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?
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