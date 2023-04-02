"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Hangisi Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?
CEVAP: GIRGIRİYE