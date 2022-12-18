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Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:47 Son Güncelleme: 18.12.2022 21:47

Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?

A- Aziz
B- Mahmut
C- Raif
D- Faik (CEVAP)


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Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?
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