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Giriş Tarihi: 30.10.2022 22:15 Son Güncelleme: 30.10.2022 22:15

Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır?

A- Dar koltuk sendromu
B- Yüksek irtifa sendromu
C- Ekonomi sınıfı sendromu (CEVAP)
D- Sahte pilot sendromu


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Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır?
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