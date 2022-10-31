Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?
A- Bugünün işini yarına bırakma.
B- Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
C- Ziyaretin kısası makbuldür. (CEVAP)
D- İşleyen demir pas tutmaz.