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Giriş Tarihi: 31.10.2022 00:16 Son Güncelleme: 31.10.2022 00:16

Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer alan bir atasözü değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?

A- Bugünün işini yarına bırakma.
B- Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
C- Ziyaretin kısası makbuldür. (CEVAP)
D- İşleyen demir pas tutmaz.


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Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?
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