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Giriş Tarihi: 5.8.2022 22:33 Son Güncelleme: 5.8.2022 22:33

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

A- İçi kan ağlamak
B- Yüreği kan ağlamak
C- Hüngür hüngür ağlamak (CEVAP)
D- Katıla katıla ağlamak

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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?
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