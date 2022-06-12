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Giriş Tarihi: 12.6.2022 21:35 Son Güncelleme: 12.6.2022 21:35

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

A- Mutlu mesut (CEVAP)
B- Sağ salim
C- Dünya alem
D- Kalıp kıyafet

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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
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