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Giriş Tarihi: 7.5.2023 21:49 Son Güncelleme: 7.5.2023 21:49

Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 7 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangisi Türkiye’nin illerinden biri olan Çorum’un komşusu değildir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?

A- Samsun
B- Kırıkkale
C- Kastamonu
D- Tokat (CEVAP)


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Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?
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