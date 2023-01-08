Haberler Yaşam Haberleri Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?
Giriş Tarihi: 8.1.2023 22:52 Son Güncelleme: 8.1.2023 22:52

Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (8 Ocak 2023 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisini diyen kişi kelimeleri mecaz anlamıyla değil sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur

A- Şeftaliler bu yıl çekinmiş
B- Şeftaliler bu yıl ürkmüş (CEVAP)
C- Şeftaliler bu yıl tırsmış
D- Şeftaliler bu yıl korkmuş


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