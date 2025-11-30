Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:40Son Güncelleme: 30.11.2025 22:41
Hangisinin tanımı üretim sürecinde kullanılan robottur?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Hangisinin tanımı üretim sürecinde kullanılan robottur? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Hangisinin tanımı üretim sürecinde kullanılan robottur? sorusunda şıklar şöyle:
A- KROM YAKALI
B- ÇELİK YAKALI
C- BEYAZ YAKALI
D- TİTANYUM YAKALI
DOĞRU CEVAP: B- ÇELİK YAKALI
