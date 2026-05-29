Hanife’nin katiline indirim yok

İstanbul Bahçeşehir'de 11 Kasım 2021'de yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde hukuki süreç tamamlandı. İki çocuk annesi eşi Hanife Demirci'yi (31) sokak ortasında 21 bıçak darbesiyle katleden Satı Mehmet Demirci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarını okula bıraktığı sırada yakalayan sanığın, cinayeti soğukkanlılıkla planladığı belirlenmişti. Olaydan bir gün önce bölgedeki bir otelde kalan ve takip edilmemek için telefonunu odada bırakan Demirci, yargılama sürecinde "akıl sağlığının yerinde olmadığını" öne sürmüştü.

HAKSIZ TAHRİK YOK

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın samimi pişmanlık göstermediğini vurgulayarak "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanığın akıl sağlığı bahanelerini reddetti, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.