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Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:49 Son Güncelleme: 15.4.2022 11:21

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilinden! 'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim"

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilinden! ’Şehri terk etmezsen seni rezil ederim

Hanım Ağa’ lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medya hesapları üzerinden eski sevgilisine ait çıplak videoları yayınlayınca başı derde girdi. ‘Özel hayatımı ifşa etti’ diyerek yargıya başvuran genç adamın şikâyeti sonrası, çeşitli suçlardan cezaevince bulunan Güniz Akkuş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş, evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar etmişti.



Bu kez Fırat Ş., savcılığa başvurarak Güniz Akkuş'un özel ve çıplak görüntülerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



'ANNEANNEMDEN HACCA GİTME BAHANESİYLE PARA ALDI'
Fırat Ş., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Güniz Akkuş'un gönül bağı kurarak ailesi ve kendisinden faydalandığını anlattı. Madde ve manevi olarak kendisinin kullanıldığını belirtti.



Fırat Ş., daha sonra Güniz Akkuş'un sosyal medya hesaplarından hakkında şoförü olduğu iddialarını yaydığını anneannesinden hacca gideceği iddiasıyla paralar aldığını belirtti.



'ŞEHRİ TERK ETMEZSEN SENİ REZİL EDERİM'
Güniz Akkuş'un iftiraları sonrası psikolojik bir çöküntü yaşadığını anlatan Fırat Ş., 'Sosyal medya hesaplarından beni şoförü olarak tanıttı. Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım ve şehri terk etmezsem beni rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulundu.



Güniz Akkuş'un İnstagram hesabını bile mavi tik yaptıran kardeşimdir. O hesap üzerinden bana yönelik birçok olumsuz paylaşımda bulundu.' diye konuştu.



İFŞA VİDEOLARI İNCELEMEYE ALINDI
Genç adam tehditlerin devam etmesi üzerine özel videolarının Güniz Akkuş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını kendisini Türkiye'ye rezil ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu videolar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde Akkuş'un şahsi hesabından Fırat Ş.'ye ait çıplak videoları paylaştığı tespit edildi.

'BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPIYOR'
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güniz Akkuş, Fırat Ş.'yi işten çıkardığı için kendisine husumet beslediğini, öldürme planları yaptığını ve aralarında çeşitli davalar açıldığını anlattı.



Akkuş, Fırat Ş.'nin suikast düzenlemek için 2 adet Glock marka silah aldığını evinin etrafında gezdiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.



5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Güniz Akkuş'un Fırat Ş.'ye ait çıplak görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun sabit olduğu belirtti.



Hakkında, 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek', 'Hakaret' suçlarından iddianame düzendi. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilinden! 'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim"
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