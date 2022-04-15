Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilinden! 'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim"





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu videolar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde Akkuş'un şahsi hesabından Fırat Ş.'ye ait çıplak videoları paylaştığı tespit edildi.



'BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPIYOR'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güniz Akkuş, Fırat Ş.'yi işten çıkardığı için kendisine husumet beslediğini, öldürme planları yaptığını ve aralarında çeşitli davalar açıldığını anlattı.