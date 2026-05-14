Haberler Yaşam Haberleri Hantavirüs için onaylı aşı yok
Giriş Tarihi: 14.05.2026

Arjantin'den yola çıkan ve Kanarya Adaları'nda yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs ile ilgili gelişmeler dünya gündeminden düşmüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), hantavirüs enfeksiyonları için Avrupa Birliği çerçevesinde şu anda onaylanmış herhangi bir antiviral tedavi veya aşı bulunmadığını bildirdi. Bu tür vakalar için uygulanan tedavinin klinik destekleyici bakım ve erken teşhise dayandığını kaydeden Alcazar, "Hayvanlardan geçen bu virüs için aşı veya belirli proteinleri hedef alan ve bağışıklık sisteminizin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan antikor geliştirilmesi hâlâ erken aşamalarda" dedi. Gemide bulunan 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. DIŞ HABERLER

