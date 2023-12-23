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Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:39

“Hanutçu” beş çeteye operasyon… 93 gözaltı var…

İstanbul’daki beş eğlence mekanında “Hanutçuluk” yaparak “Yüksek Hesap” bahanesiyle insanları gasp eden ve yağma suçlarına karışan beş çete çökertildi. 93 çete üyesi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Hanutçu” beş çeteye operasyon… 93 gözaltı var…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beşiktaş ve Beyoğlu İlçeleri'nde konsomatris kadınların çalıştırıldığı ve "Yüksek Hesap Çıkarmak" suretiyle insanların mağdur edildiği beş farklı eğlence mekanına "Hanutçuluk" operasyonu düzenledi. Liderliğini mekan sahipleri olan 11 kişinin yaptığı ve "Gasp" ile "Yağma" suçlarına karışan beş suç örgütü çökertildi. İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Çanakkale, Iğdır, Van, Siirt, Antalya, Muş, Bitlis ve Batman İlleri'nde olmak üzere toplamda 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 93 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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“Hanutçu” beş çeteye operasyon… 93 gözaltı var…
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