Hapishaneden çıktı suçla mücadele ediyor

Trabzon'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Murat Köroğlu (34), değişik suçlardan dolayı cezaevine girdi. Son girişinde mahkum ailelerinin görüş günü feryatlarını ve akıttıkları gözyaşlarını görünce, bir daha suç işlememeye yemin etti. 5 ay önce tahliye olan Köroğlu, suçla mücadele etmeye karar verdi. Bir sosyal medya hesabı açan Köroğlu, deneyimlerini paylaşmaya başlayınca yüzlerce kişiye ulaştı. Suç işlemek üzere olan kişilerle görüşerek engel oldu. Vazgeçirdiği takipçileri, hangi suçtan nasıl kurtulduklarını anlatan teşekkür mesajları gönderdi.