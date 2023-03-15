Hapşırınca Ne Denir? Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Demek Gerekir?

Hapşırınca ne denir sorusunun cevabını incelediğinizde hapşırma sonrasında söylenen sözlerin kültüre göre değiştiği görülür. Dinimize göre hapşırdıktan sonra ne denir konusunun incelenmesi çok daha uygun olacaktır. 3 kere hapşırınca ne demek gerekir sorusu da konunun ayrıntılarında ele alınması gereken konular arasındadır. Hapşırma ile ilgili kültürel alışkanlıklardan ziyada din eksenli değerlendirme esas alınmalıdır. Biri hapşırınca ne denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hapşırınca Ne Denir?

Hapşırmak metabolizmanın tabiatında olan bir durumdur. Yanınızda birisi hapşırdığında kültür alışkanlıklarımıza göre "çok yaşa" denir. Bunun karşılığında da hapşıran kişi karşıdakine "sen de gör" şeklinde cevap verir. Fakat bu kültür alışkanlığının dinimizde hiçbir yeri yoktur. Hapşırma karşılığında söylenecek sözlerin dini açıdan değerlendirilmesi esastır.

Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Denir?

Dinimiz, hapşıran kişiye karşı ne söylenmesi gerektiğini de belirtmiştir. Bu kapsamda hadis kaynaklarından istifade ile merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in karşısında iki kişi hapşırmıştır. Peygamber Efendimiz de sahabelerden birine "Yerhamükellah" demiştir. Söz konusu ifadenin Türkçe karşılığı "Allah sana rahmet etsin" demektir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), yanında hapşıran diğer kişiye herhangi bir karşılık vermemiştir. Neden diğerine de "Yerhamükellah" demediği sorulduğunda Efendimiz: "O kişi hapşırdığında Elhamdulillah demedi, diğeri ise Elhamdulillah demişti" karşılığını vermiştir. Bu hadisten yola çıkarak hapşıran kişi "Elhamdulillah", bunu duyan kişi ise "Yerhamükellah" demelidir sonucuna ulaşılabilir.