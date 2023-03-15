Haberler Yaşam Haberleri Hapşırınca Ne Denir? Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Demek Gerekir?
Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:38 Son Güncelleme: 15.3.2023 10:38

Hapşırınca Ne Denir? Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Demek Gerekir?

Hapşırmak, insan tabiatında olan bir durumdur. Hapşırınca ne denir sorusu da merak edilir. Konunun dini açıdan değerlendirilmesi çok daha uygun olacaktır. Dinimize göre hapşırdıktan sonra ne denir konusunda hadis eksenli inceleme yapılmalıdır. 3 kere hapşırınca ne demek gerekir konusu da incelenmesi gereken konular arasındadır. Biri hapşırınca ne denir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Hapşırınca Ne Denir? Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Demek Gerekir?

Hapşırınca ne denir sorusunun cevabını incelediğinizde hapşırma sonrasında söylenen sözlerin kültüre göre değiştiği görülür. Dinimize göre hapşırdıktan sonra ne denir konusunun incelenmesi çok daha uygun olacaktır. 3 kere hapşırınca ne demek gerekir sorusu da konunun ayrıntılarında ele alınması gereken konular arasındadır. Hapşırma ile ilgili kültürel alışkanlıklardan ziyada din eksenli değerlendirme esas alınmalıdır. Biri hapşırınca ne denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hapşırınca Ne Denir?

Hapşırmak metabolizmanın tabiatında olan bir durumdur. Yanınızda birisi hapşırdığında kültür alışkanlıklarımıza göre "çok yaşa" denir. Bunun karşılığında da hapşıran kişi karşıdakine "sen de gör" şeklinde cevap verir. Fakat bu kültür alışkanlığının dinimizde hiçbir yeri yoktur. Hapşırma karşılığında söylenecek sözlerin dini açıdan değerlendirilmesi esastır.

Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Denir?

Dinimiz, hapşıran kişiye karşı ne söylenmesi gerektiğini de belirtmiştir. Bu kapsamda hadis kaynaklarından istifade ile merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in karşısında iki kişi hapşırmıştır. Peygamber Efendimiz de sahabelerden birine "Yerhamükellah" demiştir. Söz konusu ifadenin Türkçe karşılığı "Allah sana rahmet etsin" demektir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), yanında hapşıran diğer kişiye herhangi bir karşılık vermemiştir. Neden diğerine de "Yerhamükellah" demediği sorulduğunda Efendimiz: "O kişi hapşırdığında Elhamdulillah demedi, diğeri ise Elhamdulillah demişti" karşılığını vermiştir. Bu hadisten yola çıkarak hapşıran kişi "Elhamdulillah", bunu duyan kişi ise "Yerhamükellah" demelidir sonucuna ulaşılabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
Hapşırınca Ne Denir? Dinimize Göre Hapşırdıktan Sonra Ne Demek Gerekir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA