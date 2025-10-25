Haraç çetesine ağır darbe: 62 kişi tutuklandı... İşyeri kurşunlayıp haraç istediler, yol kesip adam öldürdüler!

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, lideri yurt dışında olduğu değerlendirilen aynı örgüte yönelik 5 aylık çalışma neticesinde 4 farklı operasyon yapıldı.

Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Ümraniye, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kasten öldürme, Kasten yaralama, İşyeri kurşunlama, İkamet kurşunlama, Araç kurşunlama, Nitelikli yağma suçları başta olmak üzere 36 ayrı eylemleri tespit edildi.

105 ADRESE BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin bu eylemlerde Otelden imalathaneye, hamamdan galeriye birçok adrese kurşun sıkıp sahiplerinden haraç istedikleri tespit edildi. Bu tespitlerin ardından liderleri yurtdışında olan çete üyelerini yakalamak için İstanbul, Mardin ve Edirne illerinde yapılan 4 ayrı operasyonda 105 adrese girildi 89 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 62'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler ile birlikte 11 adet tabanca, 145 Fişek Ele geçirildi.

KANLI PUSU CİNAYETİYLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİLERDE VAR

Öte yandan son operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında 26 Mayıs günü aracının içerisinden uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İsmet Göksal cinayeti ile bağlantılı kişilerin de olduğu öğrenildi.