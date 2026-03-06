Haberler Yaşam Haberleri Haraç çetesine operasyon: 10 gözaltı…
Giriş Tarihi: 6.03.2026 09:36

Haraç çetesine operasyon: 10 gözaltı…

İstanbul’da üç iş yerini kurşunlayan bir silahlı suç örgütünün 10 üyesi operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Kartal İlçeleri'nde üç iş yerini kurşunlayan, Bağcılar, Bakırköy ve Kartal'da üç iş yeri sahibini haraç isteyip tehdit eden bir silahlı suç örgütüne operasyon düzenledi.

Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda 10 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

