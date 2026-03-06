Haraç çetesine operasyon: 10 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Kartal İlçeleri'nde üç iş yerini kurşunlayan, Bağcılar, Bakırköy ve Kartal'da üç iş yeri sahibini haraç isteyip tehdit eden bir silahlı suç örgütüne operasyon düzenledi.

Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda 10 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.