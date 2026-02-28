Haraç isteyip iş yerlerini kurşunlayan 7 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; 1 ve 22 Şubat tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu ilçelerinde iki iş yerini kurşunlayan ve bir kişiyi kurşunlanmış 4 iş yerinin fotoğrafını göndererek tehdit eden ve haraç isteyen kişilerin açık kimliklerini tespit etti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; eş zamanlı ve özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Bir silahlı Yeni Nesil Suç Örgütü'ne bağlı oldukları tespit edilen yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Eş zamanlı operasyon ve iş yerlilerinin kurşunlanma anları polis kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıdı.