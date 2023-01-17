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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:33 Son Güncelleme: 17.1.2023 09:34

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Haramidere Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle ulaşım da oldukça gelişmiş durumda. Pek çok insan gün içerisinde metrobüs kullanıyor. Haramidere Metrobüs Durağı nerede sorusu da bu nedenle sıkça karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda sizin için Haramidere Metrobüs Durağına nasıl gidilir sorusunu yanıtladık ve Haramidere Metrobüsten geçen hatlar hakkında inceleme hazırladık. İşte Haramidere metrobüs durağı yol tarifi ve Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı nerede sorusunun yanıtı.

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Haramidere Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Haramidere Metrobüsten geçen hatlar oldukça fazla. Bu nedenle Haramidere metrobüs durağı yol tarifi için araştırma yapmak da kolaydır. Yazımızın devamında Haramidere Metrobüs Durağına nasıl gidilir sorusunun çeşitli yanıtlarını bulabilirsiniz. Ayrıca Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı nerede sorusunu da sizin için cevapladık. İşte Haramidere Metrobüs Durağı nerede sorusunun cevapları sizinle.

Haramidere Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Haramidere Metrobüs Durağı, Beylikdüzü bölgesi içerisinde sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Haramidere Metrobüs Durağı açık adresi şu şekildedir:

Ekinoba, 34524 Büyükçekmece/Beylikdüzü/İstanbul

Haramidere Metrobüs Durağına gitmek için aşağıdaki minibüs ya da otobüs kullanabilirsiniz. Haramidere Metrobüs Durağı için uygun minibüs BL – 101'dir. Durağa giden otobüsler ise aşağıdaki gibidir:

  • 34BZ
  • 34G
  • 418
  • 448
  • HT29

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Esenyurt bölgesinde yer alan Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı, farklı yerlere gitmek isteyenlerin en gözde durağı oluyor. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağının açık adresi şu şekildedir:

Ekinoba, 34524 Büyükçekmece/Beylikdüzü/İstanbul

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağına ulaşım için minibüs ya da otobüs tercih edebilirsiniz. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı için uygun minibüsler şu şekildedir:

  • MİNİBÜS: A-239
  • MİNİBÜS: BL – 101

Haramidere Sanayi Metrobüs durağına gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:

  • 142A
  • 34BZ
  • 34G
  • 448

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Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Haramidere Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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