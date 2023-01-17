Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Haramidere Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Haramidere Metrobüsten geçen hatlar oldukça fazla. Bu nedenle Haramidere metrobüs durağı yol tarifi için araştırma yapmak da kolaydır. Yazımızın devamında Haramidere Metrobüs Durağına nasıl gidilir sorusunun çeşitli yanıtlarını bulabilirsiniz. Ayrıca Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı nerede sorusunu da sizin için cevapladık. İşte Haramidere Metrobüs Durağı nerede sorusunun cevapları sizinle.

Haramidere Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Haramidere Metrobüs Durağı, Beylikdüzü bölgesi içerisinde sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Haramidere Metrobüs Durağı açık adresi şu şekildedir:

Ekinoba, 34524 Büyükçekmece/Beylikdüzü/İstanbul

Haramidere Metrobüs Durağına gitmek için aşağıdaki minibüs ya da otobüs kullanabilirsiniz. Haramidere Metrobüs Durağı için uygun minibüs BL – 101'dir. Durağa giden otobüsler ise aşağıdaki gibidir:

34BZ

34G

418

448

HT29

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Esenyurt bölgesinde yer alan Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı, farklı yerlere gitmek isteyenlerin en gözde durağı oluyor. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağının açık adresi şu şekildedir:

Ekinoba, 34524 Büyükçekmece/Beylikdüzü/İstanbul

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağına ulaşım için minibüs ya da otobüs tercih edebilirsiniz. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı için uygun minibüsler şu şekildedir:

MİNİBÜS: A-239

MİNİBÜS: BL – 101

Haramidere Sanayi Metrobüs durağına gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz: