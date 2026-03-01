Harçlıklar iyiliğe dönüştü

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan öğretmen Gamze (33) ve Alican Karakaya (33) çiftinin tek çocukları Göktuğ, 2021'de dünyaya geldi. Göktuğ Karakaya'ya 2 yıl önce DMD teşhisi konuldu. Göktuğ'un tedavisi için gereken 3 milyon doların toplanması için ailesi Valilik onaylı bağış kampanyası başlattı. Paranın yüzde 57'si toplanırken, Gamze Karakaya oğlunun kampanyasının tamamlanması için meslektaşlarından destek istemek amacıyla okullara süreci anlatan mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan biri de İzmir Çiğli'de bulunan Gülen Kora Ortaokulu'ndaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Jülide Özmen Çevik'in eline ulaştı. Durumu 5-D sınıfındaki öğrencileriyle paylaşan Çevik, okul yönetiminin de iznini alarak Göktuğ için 19 Şubat'ta 'İyilik Kutusu' kampanyası başlattı.

Çevik, "Göktuğ'un annesi Gamze öğretmenimiz mektubunda Göktuğ'un hastalığından, tedavi sürecinden bahsedip eğitim camiasından destek istiyordu. Kayıtsız kalmadık. Durumu öğrencilerimle de paylaştım. Göktuğ için bir kampanya başlatabileceğimizi düşündük. Okul idaremizden gerekli izni alıp, 'Damlaya damlaya göl olur' diyerek kampanyamızı başlattık" dedi. Kampanyaya destek veren öğrencilerden Güneş Mira Pilpil (12), "Ramazan iyilik yapmak, paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Sağlığına kavuşmak isteyen birine destek olmak çok güzel bir duygu" dedi. Öğrencilerden Kaan Çiftçi (11), "Tüm sınıf olarak yardım etmek istedik. Sınıfta böyle bir kıvılcım oluştu" derken, İdil Su Tüfekçi (10) de "Biz çok üzüldük. Göktuğ için bir kampanya başlatmak istedik." dedi. (DHA)

