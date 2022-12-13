Haberler Yaşam Haberleri Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Harçsız Öğrenci Pasaportu Ne Kadar, Kaç Yaşa Kadar Alınır ve Gerekli Evraklar Neler?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:25 Son Güncelleme: 13.12.2022 16:25

Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Harçsız Öğrenci Pasaportu Ne Kadar, Kaç Yaşa Kadar Alınır ve Gerekli Evraklar Neler?

Harçsız öğrenci pasaportu nedir sorusu yurt dışına gidecek öğrencilerin sıklıkla cevabını araştırdığı bir konudur. Harçsız öğrenci pasaportu gerekli koşulları sağlayan herkese verilir. Peki harçsız öğrenci pasaportu nereden alınır, harçsız öğrenci pasaportu ne kadar, öğrenci pasaport için gerekli evraklar nelerdir? Uygun koşulları sağlamanız halinde bu soruların yanıtını arıyor olabilirsiniz. Belli bir yaşa kadar alınabilen harçsız pasaport kaç yaşa kadar alınır ve öğrenci pasaportu kaç TL biliyor musunuz?

Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Harçsız Öğrenci Pasaportu Ne Kadar, Kaç Yaşa Kadar Alınır ve Gerekli Evraklar Neler?

Yurt dışı planı yapan öğrenciler, harçsız öğrenci pasaportu nedir ve öğrenci pasaport için gerekli evraklar nelerdir merak ediyorlar. İster seyahat ister eğitim amacıyla olsun harçsız pasaport kaç yaşa kadar alınır merak ediyor olabilirsiniz. Peki harçsız öğrenci pasaportu nereden alınır, harçsız öğrenci pasaportu ne kadar yani öğrenci pasaportu kaç TL biliyor musunuz? Tüm bu sorularınızın cevabına ve öğrenci pasaportu ile ilgili detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Harçsız Öğrenci Pasaportu Nedir?

Harçsız öğrenci pasaportu seyahat ya da eğitim amacıyla yurt dışına çıkmak isteyen gençlerin çok daha uygun fiyata sahip olabileceği pasaport türüdür. Gerekli koşulları sağlayan her genç öğrenci pasaportundan yararlanabilir. Temelde bordo pasaport olan öğrenci pasaportu gençlerin gezebilmesi ve eğitim amacıyla yurt dışına çıkabilmesi için uygun fiyatlı hale getirilmiştir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir, Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır?

25 yaşın altındaki öğrenciler il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenci pasaportlarını çıkartabilirler. 2022 yılı itibariyle öğrenciler 225 TL'lik defter bedelini ödeyerek nüfus müdürlüklerine öğrenci pasaportlarını çıkartmak üzere başvuru yapabilirler. Nüfus cüzdanınızın aslı, biyometrik fotoğraf (2 tane), varsa eski pasaportunuz, defter ücretini bankaya yatırdığınıza dair belge, öğrenci belgesi ve harçsız pasaport talep yazınız harçsız pasaport çıkartmak için ihtiyaç duyacağınız evraklardır. Kimi nüfus müdürlükleri randevusuz çalışsa da bu ilden ile ve ilçeden ilçeye değişiklik göstermektedir. Nüfus müdürlüklerinin büyük kısmı randevu ile işlem yaptığı için öncesinde randevu günü almayı da unutmamalısınız. Pasaport başvurunuz sonrasında pasaportunuz 5-7 gün arasında kargo ile size ulaştırılacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam açıklandı
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında detaylara sabah.com.tr ulaştı! Anne-Baba ve Kadir istekli için flaş hamle
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA: 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
KYK bursu ücretleri (Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora) 2023 zammı açıklandı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi!
SON DAKİKA: AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Harçsız Öğrenci Pasaportu Ne Kadar, Kaç Yaşa Kadar Alınır ve Gerekli Evraklar Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA