Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır? Harçsız Öğrenci Pasaportu Ne Kadar, Kaç Yaşa Kadar Alınır ve Gerekli Evraklar Neler?

Yurt dışı planı yapan öğrenciler, harçsız öğrenci pasaportu nedir ve öğrenci pasaport için gerekli evraklar nelerdir merak ediyorlar. İster seyahat ister eğitim amacıyla olsun harçsız pasaport kaç yaşa kadar alınır merak ediyor olabilirsiniz. Peki harçsız öğrenci pasaportu nereden alınır, harçsız öğrenci pasaportu ne kadar yani öğrenci pasaportu kaç TL biliyor musunuz? Tüm bu sorularınızın cevabına ve öğrenci pasaportu ile ilgili detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Harçsız Öğrenci Pasaportu Nedir?

Harçsız öğrenci pasaportu seyahat ya da eğitim amacıyla yurt dışına çıkmak isteyen gençlerin çok daha uygun fiyata sahip olabileceği pasaport türüdür. Gerekli koşulları sağlayan her genç öğrenci pasaportundan yararlanabilir. Temelde bordo pasaport olan öğrenci pasaportu gençlerin gezebilmesi ve eğitim amacıyla yurt dışına çıkabilmesi için uygun fiyatlı hale getirilmiştir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir, Harçsız Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır?

25 yaşın altındaki öğrenciler il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenci pasaportlarını çıkartabilirler. 2022 yılı itibariyle öğrenciler 225 TL'lik defter bedelini ödeyerek nüfus müdürlüklerine öğrenci pasaportlarını çıkartmak üzere başvuru yapabilirler. Nüfus cüzdanınızın aslı, biyometrik fotoğraf (2 tane), varsa eski pasaportunuz, defter ücretini bankaya yatırdığınıza dair belge, öğrenci belgesi ve harçsız pasaport talep yazınız harçsız pasaport çıkartmak için ihtiyaç duyacağınız evraklardır. Kimi nüfus müdürlükleri randevusuz çalışsa da bu ilden ile ve ilçeden ilçeye değişiklik göstermektedir. Nüfus müdürlüklerinin büyük kısmı randevu ile işlem yaptığı için öncesinde randevu günü almayı da unutmamalısınız. Pasaport başvurunuz sonrasında pasaportunuz 5-7 gün arasında kargo ile size ulaştırılacaktır.