Harita Dil Neden Olur? Harita Dil Hangi Hastalığın Belirtisi, Hangi Vitamin Eksikliğinden Olur?

İnsan bedenin her bölgesinde rahatsızlıklar oluşabilir. Ağız bölgesi ise diğer bölgelere göre daha hassas olduğu için pek çok ağız rahatsızlığı türü vardır. Harita dil de bu guruba ait bir ağız rahatsızlığıdır. Genellikle vücutta var olan eksikliklerden oluşan harita dil neden olur? Harita dil hangi hastalığın belirtisi ve hangi vitamin eksikliğinden olur? Detaylı yanıtları sizler için araştırıp derledik.

Harita Dil Nedir, Neden Olur?

Dil üzerinde bulunan tat alma dokuları yani papillaların yok olarak dilin üst ve yan taraflarında çukurlu, çıkıntılı ve çizgili bir hal almasına 'harita dil' ismi verilmektedir. Harita dil rahatsızlığı altında başka rahatsızlıklar, vitamin eksiklikleri ya da yanlış beslenme tarzı yatabilir. Uzmanlar harita dilin çoğunlukla stres, sigara kullanımı, vitamin eksikliği, alerji, hormon değişikliği ve bazı endokrinoloji hastalıklar nedeniyle görüldüğünü beyan etmektedir.

Harita Dil Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Toplumda hemen her 5 kişiden birinde görülen harita dil bazen bir takım hastalıklar neticesinde gelişmektedir. Özellikle sedef, şeker ve alerji hastalarında harita dil daha çok görülmektedir. Ancak harita dil tek başına bu hastalıkların belirtisi değildir. Harita dilin altında vitamin eksikliği ya da hormonal dengesizlikler de olabilir.

Harita Dil Hangi Vitamin Eksikliğinden Olur?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi harita dil rahatsızlığı bazı vitamin ve minerallerin eksikliği sonucunda görülebilmektedir. Kişide bulunan B vitamini ve çinko eksikliği harita dil oluşmasına neden olabilmektedir.