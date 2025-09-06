Harmandalı çöplüğü CHP’li iki başkanın arasını açtı

İzmir'de Harmandamlı Çöplüğünün Danıştay kararı ile kapatılması CHP'de çatlağa neden oldu. Çiğli'de çöp istemiyorum diyen CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile İzmir'ev gelen Çevre Bakanı Murat Kurum ile görüştükten sonra "Harmandalı için geçici kullanım izni çıkabilir" açıklaması yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay arasında söz düellosu yaşanmasına neden oldu.

ÇİĞLİ'DE ÇÖP İSTEMİYORUM

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hafta içinde meclis toplantısında yaptığı açıklamada "Hiç uzatmadan amasız fakatsız çöp depolama alanını, Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında istemiyorum" ifadelerine yer vermişti.

'YAPTIRTMAYACAĞIM' İFADESİNİ KULLANIRKEN DİKKAT ETMEK LAZIM

Yıldız'a yanıt gecikmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Nasıl yapacakmış onu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu konularda dikkatli konuşulursa iyi olur. Düşünceleri olabilir, talepleri olabilir. Ancak 'yaptırtmayacağım' ifadesini kullanırken dikkat etmek lazım" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKI KIŞKIRTMA MAKAMI DEĞİLDİR

Açıklamasının devamında siyasetin ve belediye başkanlığının kışkırtma makamı olmadığına dikkat çeken Başkan Tugay, "Harmandalı'na çöp dökmeye meraklı olan yok. Şehrin çöp sorunu var. Bununla ilgili mantıklı ve makul bir çözüm üretilmesi lazım. Bu hepimizin sorunu. Harmandalı Mahallesi de Çiğli ilçesi de çöp üretiyor, diğer ilçelerde çöp üretiyor. Bugün konuşanların hepsi çöpe malzeme attılar. O çöplerin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. 'Banane ne yaparsanız yapın' gibi tavrı kimse takınamaz. İnsanları kışkırtmak değil makul çözümler üretmek zorundayız. Siyaset ve belediye başkanlığı insanları kışkırtmak değildir" ifadelerine yer verdi.

SÖZ DÜELLOSU SİYASET KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

İzBB Başkanı Tugay İle partilisi CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasında Harmandalı çöplüğü üzerinden yaşanan tartışma kulislerde de hareketliliğe neden oldu. İkili arasındaki söz düellosu siyaset kulislerinde 'CHP'de krizler bitmiyor. Ankara'daki kurultay tartışmalarına İzmir'de de Harmandalı çatlağı eklendi" yorumlarına neden oldu.