Haberler Yaşam Haberleri Harmandalı Nasıl Oynanır? Yazılı Anlatım ile Kadın ve Erkek İçin Harmandalı Zeybeği Oynanışı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:13 Son Güncelleme: 30.9.2022 16:13

Harmandalı Nasıl Oynanır? Yazılı Anlatım ile Kadın ve Erkek İçin Harmandalı Zeybeği Oynanışı

Harmandalı nasıl oynanır konusu birçok oyun figürünü içine alır. Eski oyunlar arasında yer alan Harmandalı Batı Anadolu’da çok sevilir. Harmandalı zeybeği nasıl oynanır sorusu da bu bakımdan kişilerin yanıtını öğrenmek istediği konulardandır. Harmandalı kaç figürden oluşur ya da kadınlar da oynayabilir mi konuları bu oyunu öğrenmek isteyenler için önemli. Yazılı anlatım ile kadın ve erkek harmandalı zeybeği oynanışı ile ilgili tüm detaylar…

Harmandalı Nasıl Oynanır? Yazılı Anlatım ile Kadın ve Erkek İçin Harmandalı Zeybeği Oynanışı

Harmandalı nasıl oynanır sorusuna yanıt verebilmek için oyunun tüm figürleri hakkında bilgi vermek gerekir. Hemen herkesin merak ettiği harmandalı zeybeği nasıl oynanır sorusu kadınlar ve erkekler açısından farklı yanıtlanır. Çünkü her iki tarafın da figürleri farklıdır. Harmandalı kaç figürden oluşur sorusu da bu süreçte sorulan konulardandır. Yazılı anlatım ile kadın ve erkek için harmandalı zeybeği oynanışı hakkında tüm merak edilenleri paylaştık.

Harmandalı Oyunu Nasıl Oynanır?

Harmandalı düğünlerde en çok oynanan oyunlar arasında yer alır. Eskiden günümüze popülaritesini kaybetmemiş olan harmandalı bir zeybek türüdür. Hem erkekler hem de kadınlar harmandalı oynayabilmektedir. Batı Anadolu'nun yerel halk oyunu olarak bilinir. En meşhur zeybek türleri arasında yer alır. Bu oyunda birçok figür vardır. Oyunda 8 figür vardır.

Oyuna kalkış sırasında oyuncu sol ayağı önde ve sağ ayağı ise yarım ayak geride olacak şekilde durmalıdır. Daha sonra kendi dairesinde haykırır ve esas duruşunu sergiler. Oyuncu ilk olarak sol ayağını bir karış kadar kaldırır ve indirir. Bu hareket ile üç yapılır. Figür yapılırken kolların inik olması gerekir. Üçler oyunda düzenli bir yürüme için gerçekleştirilir. Üç yapıldıktan sonra ise beş yapılmalıdır. Beş yaparken kollar aşağıya ağır şekilde sallanır. Sağ ayak bir adım geri atar. Daha sonra sol ayak bir adım ileri atılır. Sağ ayak ise bir adım ileri ve sol ayak bir adım ileri şeklinde devam eder. Bu bir daire çizer gibi devam eder.

Oyunda çarpma, ağır atlama, diz üstü, atik hareket, diz çökme ve çapraz bağlantı figürleri de vardır. Bu figürlerin de sıra ile ve istenilen şekilde yapılması gerekir. Figürler yöreden yöreye değişebilir. Fakat genel olarak harmandalı ortak hareketler üzerine kurulu bir oyundur.

Harmandalı Ne Kadar Zamanda Öğrenilir?

Harmandalı kısa sürede öğrenilebilecek bir oyundur. Birkaç hafta içerisinde öğrenebileceğiniz gibi bir ayda da öğrenebilirsiniz. Birçok farklı figür vardır. Aynı zamanda zeybek türleri içerisinde harmandalı çok tercih edilen bir türdür. Diğer zeybek türlerini de öğrenmek isterseniz birkaç ayınızı bu oyun için ayırabilirsiniz.

Yazılı Anlatım ile Kadın ve Erkek İçin Harmandalı Zeybeği Oynanışı

Harmandalı kadın ve erkekler için farklı figürleri olan bir oyundur. Bu oyunu oynarken ritmi tutturmak büyük bir önem taşır. Kadınlar çok fazla diz çökme ve diz vurma hareketi yapmazlar. Diz vurma genel olarak erkeklerin yaptığı bir figürdür. Ancak kadınlar da harmandalı oynarken kollarını iki yana açarak ve ağır adımlarla oynar.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
Harmandalı Nasıl Oynanır? Yazılı Anlatım ile Kadın ve Erkek İçin Harmandalı Zeybeği Oynanışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA