Harran kaymakamı, Suriye sınırında jandarma ile iftarda buluştu

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Ramazan ayı boyunca güvenlik güçlerinin moralini artırmak ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Han, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, iftarı jandarma ekipleriyle birlikte yaptı. İftar programında kısa bir konuşma yapan Kaymakam Harun Reşit Han, güvenlik güçlerinin, özveri ve fedakârlıkla görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Ramazan ayının, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Kaymakam Han, bu tür organizasyonların moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda jandarma personeliyle sohbet eden Harran Kaymakamı, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar dileyerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Han, güvenlik birimlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. İftarın ardından yapılan dualarla program son buldu.