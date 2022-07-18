Haberler Yaşam Haberleri Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:26

Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Harran Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 Harran Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Şanlıurfa Harran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, üniversite tercih işlemleri için geri sayıma geçti. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Şanlıurfa Harran Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Harran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Şanlıurfa Harran Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

2022 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tıp SAY 150+4
150+4
140+4
120+3		 154
154
144
123		 21.043
20.400
18.735
18.200		 431,69370
492,80319
470,53960
463,55689
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 35.218
33.400
29.276
26.900		 410,37049
475,36207
451,65733
444,46733
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 85.964
91.300
113.739
133.000		 355,28179
408,64768
347,97338
315,25938
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 134.320
148.000
166.504
168.000		 317,45607
357,35905
311,56005
294,24771
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 154.000
155.000
165.714
170.000		 305,37528
352,47414
311,97350
292,96399
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
29		 248.124
259.000
298.535
Dolmadı		 263,49790
297,99845
261,00443
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2
70+2
60+2
70+2		 82
49
39
45		 286.158

Dolmadı
Dolmadı		 251,67588

Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Matematik SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 333.403
316.000
322.797
306.000		 239,33769
277,99844
254,79914
246,48634
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 351.545
343.000
352.952
340.000		 235,01789
269,75056
247,83979
239,27798
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 5
31
31
17		 Dolmadı
479.000
468.051
Dolmadı		 Dolmadı
239,53503
223,45222
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 6
21
21
21		 Dolmadı
438.000
437.534
391.000		 Dolmadı
247,38405
231,51049
229,27408
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30+1
40+1
50+2
70+2		 9
7
15
36		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Harita Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
50+2		 1
3
6
25		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
60+2		 16
12
35
62		 Dolmadı

Dolmadı
228.000		 Dolmadı

Dolmadı
268,62939
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 15
46
62
62		 Dolmadı

231.862
123.000		 Dolmadı

282,05863
322,69040
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 14
21
21
21		 Dolmadı
426.000
394.838
402.000		 Dolmadı
249,68519
239,34827
226,65244
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25+1
20+1

 2
21

 Dolmadı
615.000

 Dolmadı
220,27452
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 20
41
41
41		 Dolmadı
453.000
436.470
422.000		 Dolmadı
244,41923
231,71576
212,80856
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20+1


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Zootekni SAY 20+1


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 108.787
115.000
123.272
129.000		 316,33821
357,37650
337,17355
320,45413
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 530.875
574.000
563.212
557.000		 230,02559
251,20576
245,97354
237,39576
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Arkeoloji EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 3
31
16
24		 Dolmadı
929.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,81476
Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Ekonometri EA 40+1


Dolmadı


 Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İktisat EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 7
41
41
30		 Dolmadı
847.000
803.888
Dolmadı		 Dolmadı
222,27221
216,10355
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 10
41
41
36		 Dolmadı
844.000
790.228
Dolmadı		 Dolmadı
222,53970
220,44760
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 18
82
82
82		 Dolmadı
783.000
715.110
717.000		 Dolmadı
227,90407
230,47311
213,89852
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Maliye EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 12
82
82
66		 Dolmadı
806.000
765.320
Dolmadı		 Dolmadı
225,76693
224,73556
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 23
52
52
62		 Dolmadı
647.000
586.983
610.000		 Dolmadı
242,22917
243,38585
232,06185
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 4
21
14
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40+1


 41


 24.456


 351,00329
—-
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5
210+6
210+6
220+6		 185
216
216
226		 180.458
126.000
113.758
102.000		 281,05653
324,10984
338,03158
330,86988
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 298.392
241.000
242.907
206.000		 257,87527
294,31609
305,06813
302,69373
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 90+3
110+3
110+3
120+3		 93
113
113
123		 306.769
201.000
163.863
156.000		 256,53657
303,24908
323,09607
314,40943
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 335.581
252.000
225.258
185.000		 252,03768
291,93680
308,69386
307,48528
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 345.676


 250,53803
—-
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+0


 20


 458.073


 235,41198
—-
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 519.433
361.000
337.892
341.000		 226,65103
271,82472
287,76276
279,01103
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 61
72
72
62		 Dolmadı
583.000
488.317
560.000		 Dolmadı
239,16107
265,35174
252,19518
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi
(Yüksekokul)		 SÖZ 40+1
40+1

 15
41

 Dolmadı
715.000

 Dolmadı
222,42886
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.150
19.600
21.006
22.500		 363,51243
385,94395
376,17125
352,55869
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Yüksekokul)		 DİL 40+1
40+1
40+1
60+2		 26
41
41
15		 Dolmadı
69.700
71.813
Dolmadı		 Dolmadı
233,02254
229,87716
Dolmadı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 55+2
55+2		 57
57		 305,13009
322,91871		 331.422
345.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
55+2		 62
57		 294,44345
314,60952		 392.632
387.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 289,03728
310,86332		 428.151
408.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,38728
299,86877		 491.754
476.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,82115
302,30211		 555.218
460.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 271,93849
292,88020		 563.062
525.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 60+2
55+2		 62
57		 268,52345
293,49034		 594.431
520.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez TYT 40+1
40+1		 41
41		 267,80986
289,48059		 601.145
550.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 263,83041
304,40524		 640.208
447.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 65+2
60+2		 67
62		 263,07718
285,69595		 647.753
580.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,22429
280,73844		 656.758
620.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Diyaliz TYT 50+2
40+1		 52
41		 261,12584
294,03476		 668.243
516.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Odyometri TYT 40+1
40+1		 41
41		 260,76403
289,15290		 672.108
553.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 257,51521
281,21431		 707.059
616.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 45+2
45+2		 47
47		 255,23159
272,66394		 732.799
691.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Podoloji TYT 35+1
35+1		 36
36		 248,37379
267,06933		 812.981
745.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,31112
264,99169		 813.730
765.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 246,16315
264,21761		 839.424
773.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30+1
30+1		 31
31		 243,90872
258,18202		 866.029
836.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 238,16276
245,22829		 932.925
983.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 234,83339
241,11191		 972.044
1.031.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,13653
240,81216		 1.080.948
1.035.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bozova Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30+1
30+1		 31
31		 224,20333
236,54064		 1.106.745
1.086.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 220,92497
240,75575		 1.150.999
1.036.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 220,47464
239,38713		 1.157.090
1.052.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2
50+2		 62
52		 219,89268
237,33534		 1.164.793
1.077.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40+1
40+1		 41
41		 214,11866
220,38063		 1.242.550
1.295.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Elektrik TYT 65+2
60+2		 67
62		 211,44164
223,94448		 1.280.187
1.247.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 50+2
45+2		 52
47		 210,49292
221,74125		 1.293.990
1.277.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,58288
210,20384		 1.307.358
1.433.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Suruç Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30+1
30+1		 31
31		 206,51338
217,03723		 1.353.441
1.340.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 40+1
40+1		 41
41		 203,60845
213,20175		 1.397.918
1.392.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,74102
212,51158		 1.426.494
1.401.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
35+1		 47
36		 199,95095
213,14099		 1.454.040
1.393.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 45+2
45+2		 47
47		 199,39876
202,86562		 1.462.586
1.538.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Halfeti Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1
30+1		 41
31		 194,92075
221,46773		 1.526.777
1.280.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 194,86917
205,89416		 1.527.452
1.494.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 190,32002
205,33476		 1.578.832
1.502.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 189,67011
203,17000		 1.584.446
1.533.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50+2
45+2		 52
47		 188,90091
199,02352		 1.590.366
1.593.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 188,13834
201,98130		 1.595.568
1.551.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30+1
30+1		 31
23		 186,84921
 1.602.809
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 43
47		 Dolmadı
202,06589		 1.624.045
1.549.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Suruç Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 29
52		 Dolmadı
190,57616		 1.624.625
1.694.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 34
31		 Dolmadı
211,56877		 1.623.841
1.414.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25+1
30+1		 4
13		 Dolmadı
 1.586.118
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 40+1
30+1		 26
31		 Dolmadı
196,54422		 1.620.702
1.627.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
 35
 Dolmadı
 1.604.860
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
 30
 Dolmadı
 1.593.819
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
25+1		 11
26		 Dolmadı
189,62641		 1.618.280
1.702.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30+1
 4
 Dolmadı
 1.596.117
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30+1
30+1		 9
28		 Dolmadı
 1.550.939
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
 6
 Dolmadı
 1.610.382
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 11
32		 Dolmadı
 1.612.232
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
60+2		 51
62		 Dolmadı
211,09584		 1.624.285
1.421.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Makine TYT 50+2
40+1		 46
41		 Dolmadı
208,21515		 1.623.677
1.461.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Akçakale Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 8
17		 Dolmadı
 1.603.172
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 12
19		 Dolmadı
 1.577.461
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bozova Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20+1
20+1		 3
8		 Dolmadı
 1.623.459
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 15
20		 Dolmadı
 1.626.259
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 7
25		 Dolmadı
 1.604.481
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Akçakale Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1
40+1		 15
27		 Dolmadı
 1.622.530
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 35+1
25+1		 32
26		 Dolmadı
213,50112		 1.615.149
1.388.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Pazarlama TYT 40+1
30+1		 14
31		 Dolmadı
186,58464		 1.624.608
1.722.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik TYT 25+1
25+1		 11
15		 Dolmadı
 1.578.879
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 10
18		 Dolmadı
 1.597.497
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Halfeti Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 30+1
 15
 Dolmadı
 1.625.340
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 50
52		 Dolmadı
190,80797		 1.626.663
1.692.000
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Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
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