Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, üniversite tercih işlemleri için geri sayıma geçti. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Şanlıurfa Harran Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Harran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Şanlıurfa Harran Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
2022 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|150+4
150+4
140+4
120+3
|154
154
144
123
|21.043
20.400
18.735
18.200
|431,69370
492,80319
470,53960
463,55689
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|35.218
33.400
29.276
26.900
|410,37049
475,36207
451,65733
444,46733
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|85.964
91.300
113.739
133.000
|355,28179
408,64768
347,97338
315,25938
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|134.320
148.000
166.504
168.000
|317,45607
357,35905
311,56005
294,24771
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|154.000
155.000
165.714
170.000
|305,37528
352,47414
311,97350
292,96399
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
29
|248.124
259.000
298.535
Dolmadı
|263,49790
297,99845
261,00443
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2
70+2
60+2
70+2
|82
49
39
45
|286.158
—
Dolmadı
Dolmadı
|251,67588
—
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|333.403
316.000
322.797
306.000
|239,33769
277,99844
254,79914
246,48634
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|351.545
343.000
352.952
340.000
|235,01789
269,75056
247,83979
239,27798
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|5
31
31
17
|Dolmadı
479.000
468.051
Dolmadı
|Dolmadı
239,53503
223,45222
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|6
21
21
21
|Dolmadı
438.000
437.534
391.000
|Dolmadı
247,38405
231,51049
229,27408
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
50+2
70+2
|9
7
15
36
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
50+2
|1
3
6
25
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
60+2
|16
12
35
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
228.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
268,62939
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|15
46
62
62
|Dolmadı
—
231.862
123.000
|Dolmadı
—
282,05863
322,69040
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|14
21
21
21
|Dolmadı
426.000
394.838
402.000
|Dolmadı
249,68519
239,34827
226,65244
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|25+1
20+1
—
—
|2
21
—
—
|Dolmadı
615.000
—
—
|Dolmadı
220,27452
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|20
41
41
41
|Dolmadı
453.000
436.470
422.000
|Dolmadı
244,41923
231,71576
212,80856
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|20+1
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Zootekni
|SAY
|20+1
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|108.787
115.000
123.272
129.000
|316,33821
357,37650
337,17355
320,45413
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|530.875
574.000
563.212
557.000
|230,02559
251,20576
245,97354
237,39576
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|3
31
16
24
|Dolmadı
929.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,81476
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|İktisat
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|7
41
41
30
|Dolmadı
847.000
803.888
Dolmadı
|Dolmadı
222,27221
216,10355
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|10
41
41
36
|Dolmadı
844.000
790.228
Dolmadı
|Dolmadı
222,53970
220,44760
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|18
82
82
82
|Dolmadı
783.000
715.110
717.000
|Dolmadı
227,90407
230,47311
213,89852
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|12
82
82
66
|Dolmadı
806.000
765.320
Dolmadı
|Dolmadı
225,76693
224,73556
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|23
52
52
62
|Dolmadı
647.000
586.983
610.000
|Dolmadı
242,22917
243,38585
232,06185
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|4
21
14
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|24.456
—
—
—
|351,00329
—-
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5
210+6
210+6
220+6
|185
216
216
226
|180.458
126.000
113.758
102.000
|281,05653
324,10984
338,03158
330,86988
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|298.392
241.000
242.907
206.000
|257,87527
294,31609
305,06813
302,69373
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|90+3
110+3
110+3
120+3
|93
113
113
123
|306.769
201.000
163.863
156.000
|256,53657
303,24908
323,09607
314,40943
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|335.581
252.000
225.258
185.000
|252,03768
291,93680
308,69386
307,48528
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|345.676
—
—
—
|250,53803
—-
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|458.073
—
—
—
|235,41198
—-
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|519.433
361.000
337.892
341.000
|226,65103
271,82472
287,76276
279,01103
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|61
72
72
62
|Dolmadı
583.000
488.317
560.000
|Dolmadı
239,16107
265,35174
252,19518
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
(Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|15
41
—
—
|Dolmadı
715.000
—
—
|Dolmadı
222,42886
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.150
19.600
21.006
22.500
|363,51243
385,94395
376,17125
352,55869
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Yüksekokul)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
60+2
|26
41
41
15
|Dolmadı
69.700
71.813
Dolmadı
|Dolmadı
233,02254
229,87716
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|305,13009
322,91871
|331.422
345.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|294,44345
314,60952
|392.632
387.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|289,03728
310,86332
|428.151
408.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,38728
299,86877
|491.754
476.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,82115
302,30211
|555.218
460.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|271,93849
292,88020
|563.062
525.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|268,52345
293,49034
|594.431
520.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|267,80986
289,48059
|601.145
550.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|263,83041
304,40524
|640.208
447.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|263,07718
285,69595
|647.753
580.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,22429
280,73844
|656.758
620.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|261,12584
294,03476
|668.243
516.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|260,76403
289,15290
|672.108
553.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|257,51521
281,21431
|707.059
616.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|255,23159
272,66394
|732.799
691.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Podoloji
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|248,37379
267,06933
|812.981
745.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,31112
264,99169
|813.730
765.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|246,16315
264,21761
|839.424
773.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|243,90872
258,18202
|866.029
836.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|238,16276
245,22829
|932.925
983.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|234,83339
241,11191
|972.044
1.031.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,13653
240,81216
|1.080.948
1.035.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bozova Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|224,20333
236,54064
|1.106.745
1.086.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|220,92497
240,75575
|1.150.999
1.036.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|220,47464
239,38713
|1.157.090
1.052.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|219,89268
237,33534
|1.164.793
1.077.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|214,11866
220,38063
|1.242.550
1.295.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|211,44164
223,94448
|1.280.187
1.247.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|210,49292
221,74125
|1.293.990
1.277.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,58288
210,20384
|1.307.358
1.433.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Suruç Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|206,51338
217,03723
|1.353.441
1.340.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|203,60845
213,20175
|1.397.918
1.392.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,74102
212,51158
|1.426.494
1.401.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|199,95095
213,14099
|1.454.040
1.393.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|199,39876
202,86562
|1.462.586
1.538.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Halfeti Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|194,92075
221,46773
|1.526.777
1.280.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|194,86917
205,89416
|1.527.452
1.494.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|190,32002
205,33476
|1.578.832
1.502.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|189,67011
203,17000
|1.584.446
1.533.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|188,90091
199,02352
|1.590.366
1.593.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|188,13834
201,98130
|1.595.568
1.551.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|30+1
30+1
|31
23
|186,84921
—
|1.602.809
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
45+2
|43
47
|Dolmadı
202,06589
|1.624.045
1.549.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Suruç Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|29
52
|Dolmadı
190,57616
|1.624.625
1.694.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|34
31
|Dolmadı
211,56877
|1.623.841
1.414.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|25+1
30+1
|4
13
|Dolmadı
—
|1.586.118
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40+1
30+1
|26
31
|Dolmadı
196,54422
|1.620.702
1.627.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
—
|35
—
|Dolmadı
—
|1.604.860
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|30
—
|Dolmadı
—
|1.593.819
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
25+1
|11
26
|Dolmadı
189,62641
|1.618.280
1.702.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|4
—
|Dolmadı
—
|1.596.117
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|30+1
30+1
|9
28
|Dolmadı
—
|1.550.939
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|6
—
|Dolmadı
—
|1.610.382
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|11
32
|Dolmadı
—
|1.612.232
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
60+2
|51
62
|Dolmadı
211,09584
|1.624.285
1.421.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
40+1
|46
41
|Dolmadı
208,21515
|1.623.677
1.461.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Akçakale Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|8
17
|Dolmadı
—
|1.603.172
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Birecik Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|12
19
|Dolmadı
—
|1.577.461
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bozova Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|20+1
20+1
|3
8
|Dolmadı
—
|1.623.459
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|15
20
|Dolmadı
—
|1.626.259
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|7
25
|Dolmadı
—
|1.604.481
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Akçakale Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1
40+1
|15
27
|Dolmadı
—
|1.622.530
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|35+1
25+1
|32
26
|Dolmadı
213,50112
|1.615.149
1.388.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|40+1
30+1
|14
31
|Dolmadı
186,58464
|1.624.608
1.722.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
|TYT
|25+1
25+1
|11
15
|Dolmadı
—
|1.578.879
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|10
18
|Dolmadı
—
|1.597.497
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Halfeti Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|30+1
—
|15
—
|Dolmadı
—
|1.625.340
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|50
52
|Dolmadı
190,80797
|1.626.663
1.692.000