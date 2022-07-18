Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tıp SAY 150+4

150+4

140+4

120+3 154

154

144

123 21.043

20.400

18.735

18.200 431,69370

492,80319

470,53960

463,55689 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 35.218

33.400

29.276

26.900 410,37049

475,36207

451,65733

444,46733 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 85.964

91.300

113.739

133.000 355,28179

408,64768

347,97338

315,25938 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2

80+2

80+2

75+2 82

82

82

77 134.320

148.000

166.504

168.000 317,45607

357,35905

311,56005

294,24771 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 154.000

155.000

165.714

170.000 305,37528

352,47414

311,97350

292,96399

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

29 248.124

259.000

298.535

Dolmadı 263,49790

297,99845

261,00443

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2

70+2

60+2

70+2 82

49

39

45 286.158

—

Dolmadı

Dolmadı 251,67588

—

Dolmadı

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Matematik SAY 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 333.403

316.000

322.797

306.000 239,33769

277,99844

254,79914

246,48634 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 351.545

343.000

352.952

340.000 235,01789

269,75056

247,83979

239,27798 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 30+1

30+1

30+1

40+1 5

31

31

17 Dolmadı

479.000

468.051

Dolmadı Dolmadı

239,53503

223,45222

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Biyoloji SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 6

21

21

21 Dolmadı

438.000

437.534

391.000 Dolmadı

247,38405

231,51049

229,27408 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30+1

40+1

50+2

70+2 9

7

15

36 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Harita Mühendisliği SAY 20+1

20+1

30+1

50+2 1

3

6

25 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 30+1

40+1

60+2

60+2 16

12

35

62 Dolmadı

—

Dolmadı

228.000 Dolmadı

—

Dolmadı

268,62939 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Mimarlık SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 15

46

62

62 Dolmadı

—

231.862

123.000 Dolmadı

—

282,05863

322,69040 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 14

21

21

21 Dolmadı

426.000

394.838

402.000 Dolmadı

249,68519

239,34827

226,65244 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25+1

20+1

—

— 2

21

—

— Dolmadı

615.000

—

— Dolmadı

220,27452

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 20

41

41

41 Dolmadı

453.000

436.470

422.000 Dolmadı

244,41923

231,71576

212,80856 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20+1

—

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Zootekni SAY 20+1

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 45+2

45+2

45+2

45+2 47

47

47

47 108.787

115.000

123.272

129.000 316,33821

357,37650

337,17355

320,45413 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 530.875

574.000

563.212

557.000 230,02559

251,20576

245,97354

237,39576 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Arkeoloji EA 30+1

30+1

30+1

60+2 3

31

16

24 Dolmadı

929.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

214,81476

Dolmadı

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Ekonometri EA 40+1

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İktisat EA 40+1

40+1

40+1

80+2 7

41

41

30 Dolmadı

847.000

803.888

Dolmadı Dolmadı

222,27221

216,10355

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) İşletme EA 40+1

40+1

40+1

80+2 10

41

41

36 Dolmadı

844.000

790.228

Dolmadı Dolmadı

222,53970

220,44760

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2

80+2

80+2

80+2 18

82

82

82 Dolmadı

783.000

715.110

717.000 Dolmadı

227,90407

230,47311

213,89852 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Maliye EA 80+2

80+2

80+2

80+2 12

82

82

66 Dolmadı

806.000

765.320

Dolmadı Dolmadı

225,76693

224,73556

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sosyoloji EA 50+2

50+2

50+2

60+2 23

52

52

62 Dolmadı

647.000

586.983

610.000 Dolmadı

242,22917

243,38585

232,06185 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 30+1

30+1

30+1

40+1 4

21

14

13 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40+1

—

—

— 41

—

—

— 24.456

—

—

— 351,00329

—-

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat SÖZ 180+5

210+6

210+6

220+6 185

216

216

226 180.458

126.000

113.758

102.000 281,05653

324,10984

338,03158

330,86988 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 298.392

241.000

242.907

206.000 257,87527

294,31609

305,06813

302,69373 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat

(İÖ) SÖZ 90+3

110+3

110+3

120+3 93

113

113

123 306.769

201.000

163.863

156.000 256,53657

303,24908

323,09607

314,40943 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Coğrafya SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 335.581

252.000

225.258

185.000 252,03768

291,93680

308,69386

307,48528 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat

(M.T.O.K.) SÖZ 10+0

—

—

— 10

—

—

— 345.676

—

—

— 250,53803

—-

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat

(M.T.O.K.) SÖZ 20+0

—

—

— 20

—

—

— 458.073

—

—

— 235,41198

—-

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Tarih SÖZ 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 519.433

361.000

337.892

341.000 226,65103

271,82472

287,76276

279,01103 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2

70+2

70+2

60+2 61

72

72

62 Dolmadı

583.000

488.317

560.000 Dolmadı

239,16107

265,35174

252,19518 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi

(Yüksekokul) SÖZ 40+1

40+1

—

— 15

41

—

— Dolmadı

715.000

—

— Dolmadı

222,42886

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 23.150

19.600

21.006

22.500 363,51243

385,94395

376,17125

352,55869 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Şanlıurfa) (Devlet) Turizm Rehberliği

(Yüksekokul) DİL 40+1

40+1

40+1

60+2 26

41

41

15 Dolmadı

69.700

71.813

Dolmadı Dolmadı

233,02254

229,87716

Dolmadı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020 Yer.

2021

2020 Taban

Puanı

2021

2020 Başarı

Sırası

2021

2020 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 55+2

55+2 57

57 305,13009

322,91871 331.422

345.000 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Şanlıurfa) (Devlet) Anestezi TYT 60+2

55+2 62

57 294,44345

314,60952 392.632

387.000 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım

(İÖ-Ücretli) TYT 40+1

40+1 41

41 289,03728

310,86332 428.151

408.000 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2

50+2 52

52 280,38728

299,86877 491.754

476.000 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Şanlıurfa) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2

50+2 52

52 272,82115

302,30211 555.218

460.000