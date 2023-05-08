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Giriş Tarihi: 8.5.2023 23:12 Son Güncelleme: 8.5.2023 23:25

Harran’da 6 yaşındaki çocuk kanalette boğuldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kanalete düşen 6 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da 6 yaşındaki çocuk kanalette boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Selalmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan 6 yaşındaki Alihan Tekin evlerinin yanından geçen su kanaletine düştü.

Durumu görenlerin sağlık ekiplerine olayı bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, kanalete düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmada 6 yaşındaki Alihan Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Tekin'in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. Alihan Tekin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Harran’da 6 yaşındaki çocuk kanalette boğuldu
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