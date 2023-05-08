Harran’da 6 yaşındaki çocuk kanalette boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Selalmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan 6 yaşındaki Alihan Tekin evlerinin yanından geçen su kanaletine düştü.

Durumu görenlerin sağlık ekiplerine olayı bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, kanalete düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmada 6 yaşındaki Alihan Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Tekin'in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. Alihan Tekin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.