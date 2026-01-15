Haberler Yaşam Haberleri Harran’da kaybolan Halil Gündüz’ün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Giriş Tarihi: 15.01.2026 21:53

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025 tarihinde sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan 42 yaşındaki 6 çocuk babası sürücü Halil Gündüz’ten, kaybının 19’uncu gününde acı haber geldi. Halil Gündüzün Gündüz’ün cansız bedeni Suriye’de Barış pınarı hareket bölgesi Telabyad sınırları içerisinde 24 metre uzaklıkta Hamadi Türk bölgesinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Harran’da kaybolan Halil Gündüz’ün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait tahliye kanalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Kaza sonrası araçta bulunan kişilerden biri kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, olay yerine sevk edilen ekplerce 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilin sürücüsü Halil Gündüz ise akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 135 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han'ın koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personeli dâhil olmak üzere toplam 135 kişilik ekip katıldı. Ekipler, kanal içerisinde ve çevresinde yaklaşık 60 kilometrelik alanda günlerce arama yaptı.

SÜRÜCÜDEN ACI HABER SURİYE'DEN GELDİ

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Halil Gündüz'ün cansız bedeninin Suriye'nin Hamadi kentinden geçen sulama kanalında vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gerekli işlemler başlatıldı.

HALİL GÜNDÜZÜN CENAZESİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Halil Gündüz'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gündüz'ün Harran ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

