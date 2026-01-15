Harran’da kaybolan Halil Gündüz’ün cansız bedeni Suriye’de bulundu

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Kaza sonrası araçta bulunan kişilerden biri kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, olay yerine sevk edilen ekplerce 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilin sürücüsü Halil Gündüz ise akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 135 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han'ın koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personeli dâhil olmak üzere toplam 135 kişilik ekip katıldı. Ekipler, kanal içerisinde ve çevresinde yaklaşık 60 kilometrelik alanda günlerce arama yaptı.