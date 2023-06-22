Harry Potter Karakterleri - Harry Potter Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Tüm dünyada 500 milyondan fazla satan seride Harry Potter karakterleri arasında, doğaüstü yeteneklere sahip cadılar ve büyücüler bulunur. Harry Potter karakterleri isimleri ve özellikleri incelendiğinde, Hogwarts'ın öğretmenleri ile öğrencilerinden oluştuğu görülür. Özellikle hırslı Slytherin öğrencilerinin odak noktası olan ve onlar tarafından dışlanan Harry Potter arkadaşları oldukça azdır. İşte Harry Potter karakter tanıtımı ile ilgili detaylar…

Harry Potter Karakterleri Kimler?

Dünyaca ünlü İngiliz Yazar J. K. Rowling'e ait olan serinin ilk kitabı "Harry Potter Felsefe Taşı", 30 Haziran 1997 yılında yayınlanmıştır. İlk sinema filmi ise 4 Kasım 2001 tarihinde çıkmış, ülkemizde ise 1 Şubat 2002 yılında gösterime girmiştir. Seri, Felsefe Taşı (1997), Sırlar Odası (1998), Azkaban Tutsağı (1999), Ateş Kadehi (2000), Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2003), Melez Prens (2005), Ölüm Yadigârları (2007) ve Lanetli Çocuk'tan (2016) oluşur. Her kitapta, bazıları değişse bile ana karakterler hep aynıdır. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere ana karakter Harry Potter'dır. Ana ve yan olmak üzere başlıca karakterler ise şu şekildedir:

Harry Potter: Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun bir zamanlar en başarılı öğrencilerinden biri olan James Potter ile Lily Potter'ın oğludur. Küçükken Avada Kedavra lanetinden kurtulmuş, ancak anne ve babasını kaybetmiştir. Bundan dolayı bir muggle ailesi olan Dursley'ler tarafından büyütülmüştür. Petunia teyzesi ve Vernon eniştesi tarafından pek sevilmeyen Harry, aile tarafından dışlanır. Ancak babası James ve annesi Lily, ona büyük bir miras bırakmıştır. O da tıpkı babası gibi Hogwarts'ın en başarılı öğrencilerinden biridir ve binası Gryffindor'dur.

Hermione Granger: Harry Potter'ın en yakın arkadaşlarından biridir. Zekası ve çalışkanlığı ile Gryffindor'un en başarılı öğrencileri arasında yer alır. Kumral ve kahverengi gözlü bir kızdır. Ron Weasley'e karşı içten içe sevgi hissetmektedir.

Ron Weasley: Kızıl, çilli, zayıf ve uzun boylu bu çocuk, Harry Potter'ın en yakın arkadaşıdır. İçe dönük, utangaç ve oldukça sadıktır. Kalabalık bir aileye sahip olan Ron'un, beşi erkek biri kız olmak üzere toplam altı kardeşi vardır. Harry ve Hermione gibi o da Gryffindor öğrencisidir. Babası, Sihir Bakanlığı'nda çalışan Ron'un ailesinin maddi durumu pek parlak değildir. Ancak yine de mutlu bir insandır.

Lord Voldemort: Safkan Büyücü ırkından gelir ve Safkan Rejimi Hareketi'nin lideridir. Tüm büyücülerin ve cadıların korktuğu en kötü büyücüdür. Sadece Albus Dumbledore'dan çekinen Voldemort, Harry Potter'ın en büyük düşmanıdır. Anne ve babasını o öldürmüştür. Büyücülük dünyasının ve muggle'ların korkulu rüyasıdır. Çünkü birçok faili meçhul cinayetlerin ve esrarengiz olayların sorumlusudur. En büyük amaçlarından biri Harry Potter'ı öldürmektir. Karanlık Lord ve Ölüm Yiyenler, Voldemort'un gücüne güç katan destekçileridir.

Albus Dumbledore: Bilge, olgun, sakin, zeki, araştırmacı, yaşlı ve çok güçlü bir büyücüdür. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürüdür. Bütün büyücülerin saygı duyduğu ve sevdiği Dumbledore, Harry Potter'a karşı ayrı bir ilgi duyar. Onu gizlice koruması ve tehlikelere karşı gizlice uyarması ile dikkat çeker. Tüm otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en güçlü büyücü olarak kabul edildiğinden dolayı Lord Voldemort tarafından oldukça kıskanılır.

Severus Snape: Bir zamanlar Harry Potter'ın annesi Lily Potter'a karşı platonik aşk beslediği için James Potter'ın düşmanı olmuştur. Harry Potter'ın öğretmeni olsa da bundan dolayı ondan pek hoşlanmamaktadır. İksir Uzmanı olmasının yanı sıra Slytherin Bina Başkanı'dır ve bu yüzden hep Slytherinli öğrencileri destekler. Eskiden Lord Voldemort taraftarı olsa da Lily'i öldürdüğü için onu desteklemeyi bırakmıştır.

Rubeus Hagrid: Dev bir insandır ve Dumbledore'un sağ koludur. Harry Potter'ın arkadaşları arasındadır. Zamanında Hogwarts'ın bir öğrencisi iken, sihirli yaratıklarla yaşadığı kötü deneyimler nedeniyle okuldan atılmıştır. Bu nedenle büyü yapması ve sihirli asa kullanması yasaktır.

Draco Malfoy: Dondurucu bakışları ve açık sarı saçları ile tanınan Slytherinli bir büyücüdür. Harry Potter ve arkadaşları ile sürekli bir rekabet halindedir ve Harry'i çok kıskanır. Zengin ve başarılı büyücüler ile dolu bir ailenin çocuğu olması nedeniyle üstün olduğunu düşünür. Zorba, acımasız ve şımarık tavırları sayesinde Hogwarts'taki öğrencilerin çekindiği bir tip olmayı başarmıştır. Karanlık Sanatlara olan ilgisi nedeniyle Snape ile oldukça yakındır. Lord Voldemort'u pek sevmese de ondan korktuğu için karşısına geçecek cesareti yoktur.

Minerva McGonagall: Hogwarts'ın en kıdemli profesörlerinden biridir. Gryffindor Binasının Başkanı'dır ve Hogwarts Müdür Yardımcısı'dır, ancak Snape'in aksine kendi binasının öğrencilerine karşı oldukça serttir ve kimseyi kayırmaması ile bilinir. Sert olmasına rağmen mizah anlayışı nedeniyle öğrencileri tarafından sevilir ve sayılır. Biçim değiştirme alanında uzman bir cadıdır ve bir Animagus'tur. İstediği zaman bir kediye dönüşebilir. Dumbledore öldükten sonra Hogwarts'ın müdiresi olmuştur.

Bellatrix Lestrange: İlk kadın Ölüm Yiyen'dir ve Lord Voldemort'un yardımcısıdır. Bundan dolayı Harry Potter'ın düşmanları arasında yer alır.

James Potter: Bir zamanlar Hogwarts'ın başarılı öğrencilerinden biri, Severus Snape'in rakibi ve Harry Potter'ın babasıdır.

Lily Potter: Harry Potter'ın annesi ve Snape'in platonik aşkıdır.

Vernon Dursley: Harry'nin şişman, cimri ve bencil eniştesidir. Dudley'nin babası olan Vernon, Harry'i hiç sevmez ve ona kötü davranır. Bir muggle olduğu için onun Hogwarts'a gitmesine engel olmak için çok çabalamış, ancak başarılı olamamıştır.

Petunia Dursley: Harry'nin teyzesidir ve o da tıpkı kocası gibi onu hiç sevmemektedir.

Dudley Dursley: Harry'nin zorba, obur, kötü, cimri ve bencil kuzenidir. Onunla sürekli çatışma halindedir ve Harry'i kıskanır.