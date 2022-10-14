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Giriş Tarihi: 14.10.2022 21:44

Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti! Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Bir dönemin efsane yapımlarından ve günümüzde de çokça izlenen Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti. İskoç aktör son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu. Oyuncu, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hogwarts bekçisi Rubeus Hagrid’le büyük bir popülerlik kazanmıştı. Peki Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Harry Potter’ın Hagrid’i hayatı ve hakkında bilinmeyenleri…

Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti! Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı gibi yapımlarla ününe ün katmıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

ROBBİE COLTARNE KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ROBBİE COLTARNE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

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Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti! Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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