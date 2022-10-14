Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti! Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı gibi yapımlarla ününe ün katmıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.