Harry Potter’ın Hagrid’i hayatını kaybetti! Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı gibi yapımlarla ününe ün katmıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yummuştur.