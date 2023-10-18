Haruniye Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Osmaniye Haruniye Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kaplıcalar, genellikle termal veya mineralli sular içerir ve insan sağlığına olumlu etkileri fazlaca bulunur. Kaplıcalar, termal turizm destinasyonları olarak da popülerdir. Sıcak su banyosunun keyfini çıkarırken dinlenme ve iyileşme amacıyla sıkça tercih edilir. Osmaniye'de yer alan Haruniye Kaplıcaları da sıkça ziyaret edilmektedir. Kaplıcayı ziyaret etmeden önce Haruniye Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir, suyu neye iyi gelir sorularının yanıtlarını bilmenizde ise fayda var.

Haruniye Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Haruniye Kaplıcası, Türkiye'nin Osmaniye iline bağlı Düziçi ilçesinin Kuşçu Köyü sınırları içinde bulunur. Bu kaplıca, Düdül Dağı eteklerinde konumlanmıştır. Osmaniye'ye 57km Adana'ya ise 143km uzaklıktadır.

Haruniye Kaplıcası'na ulaşmak için kara yolunu tercih ederseniz, Tem Otoyolu ve D-400 Karayolu 'nun kesişim noktasında yer aldığı için oldukça kolay bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer demir yolu ile gitmeyi tercih ediyorsanız, Osmaniye il merkezinden geçen demir yolunu kullanabilirsiniz . Hava yolu ile gitmeyi düşünüyorsanız, Adana ve Gaziantep havaalanlarına yaklaşık bir saatlik mesafededir.

Osmaniye Haruniye Kaplıcaları Suyu Kaç Derece?

Osmaniye Haruniye Kaplıcaları'ndaki suyun sıcaklığı 32°C'dir.

Osmaniye Haruniye Kaplıcaları Neye İyi Gelir?