Hasan Ali’yi sevgiyle yürüttüler

Konya'da yaşayan Dudu (45) ve Necati Çelmeli (52) çifti, 2 kızlarının isteği üzerine 8 yıl önce serebral palsi rahatsızlığı bulunan Hasan Ali'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Dudu Çelmeli, onu kendi evlatlarından ayırmadıklarını belirterek "İyi ki Hasan Ali bizim evladımız olmuş. Sevgi çok önemli. Sevgimizle birlikte hayata bağlandı. Artık o bizden, biz de ondan kopamayız" dedi. Bugün 10 yaşına gelen ve 5'inci sınıfa giden Hasan Ali, kendi ayakları üzerinde durabiliyor ve okula kendisi gidip gelebiliyor.

Çelmeli çifti, rahatsızlığının hiçbir önemi olmadığını belirterek 8 yıl önce henüz 2 yaşındayken Hasan Ali'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Çelmeli çifti, Hasan Ali'nin yürüyebilmesi için fizik tedavi aldırmaya başladı. Son olarak başarılı bir ameliyat yaptıran aile, Hasan Ali'nin yeniden ayağa kalkıp, tek başına yürümesini sağladı. Yaklaşık 3 yıldır yürüyebilen Hasan Ali 5. sınıfa gidiyor ve şu anda 23 yaşında olan Şeyma Nur ve 29 yaşında olan Müslüme Sena ile birlikte çok mutlu.

Dudu Çelmeli süreç ile ilgili şunları söyledi: "Kızlarım koruyucu aileliği duyup, araştırmış. 'Bir çocuk alalım, evimizin neşesi olsun' dediler. Hasan Ali'nin rahatsızlığını biliyorduk ama bu bizim fikrimizi hiç değiştirmedi. Hasan Ali ile eve geldiğimizde sanki ilk defa çocuğumuz olmuş gibi hissettik.

Sevgi çok önemli. Sevgimizle birlikte hayata bağlandı. Artık o bizden, biz de ondan kopamayız. Çok mutlu bir aileyiz. Ablaları da onu çok seviyor" dedi. Her zaman iyi ki Hasan Ali bizim evladımız olmuş diye şükrettiğini ifade eden Dudu Çelmeli, "Kronik bronşit rahatsızlığı vardı artık o da yok. İyi ki onu almışız, bizim çocuğumuz olmuş." dedi.