Hasan Dağı Nerede? Hasan Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Hasan Dağı dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli bir potansiyele sahip yerlerden bir tanesidir. Buraya her sene çeşitli dalda sporcular gelerek egzersiz yapmaktadırlar. Özellikle yabancı sporcular dağa tırmanmak için burayı tercih etmektedirler. Herhangi bir teknik tırmanış zorluğu bulunmayan ve iyi bir tempo ile rahat bir rotadan günübirlik olarak gidilebilen bir yer diyebiliriz. Bunun dışında yaz aylarında yerli turistler ziyaret etmektedir. Hasan Dağı'nı ziyaret etmek ve burayı keşfetmek istiyorsanız birçok rotayı kullanarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hasan Dağı nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Ayrıntılı bilgileri hazırladık. Hasan Dağı nerede? Diyorsanız işte tüm bilgiler.

Hasan Dağı Nerede?

Hasan Dağı İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu dağ Aksaray ve Niğde il sınırları içerisindedir.

Hasan Dağı Nasıl Gidilir?

Eğer Ankara'dan ulaşmak istiyorsanız Aksaray'a gelmelisiniz ve buradan 3 saatte Hasan Dağı'na ulaşabilirsiniz. Aksaray'ı geçtikten sonra Hasan Dağı'na iki yoldan ulaşmak mümkündür. Hasan Dağı'na Batı yönünden yaklaşmak için Yukarı Dikmen Köyü'nü, Kuzey yönünden yaklaşmak için ise Helvadere'yi tercih ederek bu noktaya gelebilirsiniz.

Hasan Dağı Haritası

Hasan Dağı'na ulaşmak için şu koordinatları kullanabilirsiniz: 38°7′35″K 34°9′54″D